Kalt, aber nicht ungewöhnlich

Sophie Hermes

Es ist kalt, sehr kalt. Für die kommende Nacht sowie die frühen Morgenstunden am Dienstag sowie für die Nacht zum Mittwoch meldet der staatliche Wetterdienst Meteolux Tiefsttemperaturen von bis zu -10 Grad Celsius. Beeinflusst wird das Wetter derzeit nämlich durch ein starkes Hochdruckgebiet über Nordskandinavien, das die Kälte mit sich bringt.

Außergewöhnlich sind Temperaturen im zweistelligen Minusbereich allerdings keineswegs für einen Winter in Luxemburg, heißt es seitens Meteolux. Und ein Blick in die Statistiken bringt die Bestätigung: Seit 2008 wurden an der Wetterstation in Findel in sieben Wintern Temperaturen unter -10 Grad Celsius gemessen. Lediglich 2013/14 sowie im vergangenen Winter war dies nicht der Fall. Allerdings schrammte der 7. Januar vergangenen Jahres mit einer Minimaltemperatur von -9,7 Grad Celsius nur knapp an der Grenze von -10 Grad vorbei.

Dass es gerade im Februar zum Abschluss des meteorlogischen Winters – für Wetterexperten beginnt der Frühling am 1. März – noch einmal besonders kalt wird, ist auch nicht ungewöhnlich. Der kälteste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Findel im Jahr 1947 geht nämlich auf einen 2. Februar zurück. Das war 1956 mit exakt -20,2 Grad. Zudem kann es auch im März noch einmal anziehen. So fiel das Thermometer am 15. März 2013 auf -10,9 Grad.

Abkühlung durch den Wind

Dass die Temperaturen derzeit besonders kalt erscheinen, lässt sich jedoch durch den Wind erklären. So sind für heute Windspitzen von bis zu 50 Kilometer in der Stunde gemeldet. Hierdurch kommt es zu einem sogenannten Windchill, durch den die Temperaturen als viel kälter wahrgenommen werden, als sie dies eigentlich sind. So werden beispielsweise -6 Grad Celsius bei einem Wind von 50 km/h als -27 Grad empfunden.

Dies kann insbesondere für Menschen, die auf der Straße leben, gefährlich werden. Wohl kann sich der menschliche Körper der Kälte anpassen, wird er jedoch zu sehr unterkühlt, kann dies lebensbedrohlich wirken.

Wer sich trotz Kälte im Freien aufhält, sollte darauf achten, sich warm anzuziehen. Mehrere dünne Schichten übereinander isolieren oft mehr als eine dicke Schicht. Die äußerste Schicht sollte dabei jedoch wind- und wasserfest sein. Auch Kopf, Hände und Füße sollten geschützt werden, bedeutet: Mütze, Handschuhe und winterfeste Schuhe, die nicht zu eng am Fuß sitzen.

Es wird wieder milder

Besserung ist bereits in Sicht, zumindest betreffend die Temperaturen. So soll es laut aktuellen Voraussagen in der Nacht zum Donnerstag nur noch bis zu -8 Grad kalt werden. Am Donnerstag ist dann erneut mit Temperaturen um 0 Grad zu rechnen. Ab Freitag wird es milder, allerdings auch kühler. Schnee und Straßenglätte sind dann nicht ausgeschlossen. Am Samstag dürfte sich der Niederschlag bei Tagestemperaturen zwischen 4 und 6 Grad Celsius dann in Regen umwandeln.