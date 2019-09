Kahler als Vorbild für ländliche Entwicklung

Vor 30 Jahren begann die Entwicklung des ländlichen Raumes in der luxemburger Politik eine wesentliche Rolle zu spielen.

30 Jahre ist es her, dass die ländliche Entwicklung erstmals den Kompetenzen eines Ministers zugeordnet wurde. Am 16. Oktober soll dies gebührend im Cube 521 in Marnach gefeiert werden. Dies sagte der aktuelle Ressortminister Romain Schneider am Freitag am Rande einer Ortsbesichtigung in Kahler. Diese fand deshalb in dem kleinen Ort in der Gemeinde Garnich statt, weil Kahler ein Paradebeispiel dafür sei, wie ländliche Entwicklung funktionieren kann, so der Minister.

Worum geht es? Primäres Ziel der Entwicklung des ländlichen Raumes sei es, den Menschen, die nicht in einem der großen Ballungsgebiete rund um die Hauptstadt, die Nordstad oder den Kanton Esch wohnen, eine gleichwertige Lebensqualität zu bieten ...