Kaempff: So soll Luxemburg-Stadt kompetitiver werden

Auch wenn die Geschäfte im Jahr 2018 eher "durchwachsen" waren, der Präsident des städtischen Geschäftsverbundes zeigt sich zuversichtlich.

Guill Kaempff, der Präsident des städtischen Geschäftsverbundes, sprach am Dienstag mit RTL über die Pläne der Organisation, die luxemburgische Hauptstadt in Zukunft für Kunden noch attraktiver zu machen.

Nachdem die Bilanz des letzten Jahres "durchwachsen" war, identifizierte Guill Kaempff vor allem drei Problematiken für die Geschäfte in Luxemburg-Stadt: Den zunehmenden Marktanteil den Internet-Shopping heutzutage einnimmt, die eingeschränkte Zugänglichkeit der Hauptstadt wegen Verkehrsstörungen durch Baustellen, und den hohen Anteil an Geschäften, die sich an eine gehobenere Kundschaft richten und dadurch eine Marktlücke für den mittleren Markt lassen.



Es gäbe allerdings Lösungen für diese Probleme, so Kaempff. Vor allem neue Shopping-Möglichkeiten im Royal Hamilius und in der Galerie Lafayette würden dazu führen, die Hauptstadt noch attraktiver zu machen. Dort würden sich größtenteils "Mittelmarken" niederlassen, die nicht Gefahr liefen, den Luxus-Geschäften in der Grande Rue den Rang oder die Kundschaft abzulaufen.

Guill Kaempf liegt die Lockerung der Öffnungszeiten am Herzen. Foto: Anouk Antony

Auch in Sachen Tram-Baustelle zeigte sich Kaempff im RTL-Interview zuversichtlich. Der glaube nicht, dass die andauernden Bauarbeiten dazu führen könnten, dass Geschäfte schließen müssten. Die jeweiligen Mitglieder des Geschäftsverbundes würden stets auf dem Laufenden gehalten und über den Fortschritt der Arbeiten informiert werden.

Es wären außerdem Finanzspritzen für Läden vorgesehen, die sich direkt an der neuen Tram-Fahrgasse befinden und deren Geschäfte durch die Bauarbeiten am meisten beeinträchtigt werden. Die Höhe dieser Zahlungen würde proportional am Anteil des Geschäftsrückgangs gemessen und ausgezahlt.



Kaempff sprach auch über die Initiative "Letz Shop", durch die luxemburgische Betriebe eine stärkere Online-Präsenz geboten werden soll. Auf der Plattform, die Mitte September 2018 eröffnet wurde, sind bisher schon über 200 Geschäfte vertreten und bieten ihre Waren dort an.

Kaempff sagte außerdem, die Geschäftszeiten der Läden in Luxemburg-Stadt müssten flexibler werden, um kompetitiv zu bleiben. Öffnungszeiten über 18 Uhr Abends hinaus und auch verkaufsoffene Sonntage wären wichtig, um wieder mehr Kunden anzuziehen.