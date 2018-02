Minustemperaturen im zweistelligen Bereich setzen derzeit Mensch und Tier in Europa zu. Ab Donnerstag ist mit einem Nachlassen des Frosts zu rechnen.

Kältewelle hat nicht nur Luxemburg im Griff

Teddy Jaans Schnee in Rom und in Südfrankreich, Rekord-Minustemperaturen auf der deutschen Zugspitze und über 20 Kältetote seit dem Wochenende in Europa , so könnte man in einigen Worten die aktuelle Kältewelle zusammenfassen.

Es ist bitterkalt. Auf den ersten Blick für den Monat Februar nicht außergewöhnlich, könnte man meinen und dennoch: Nur selten fallen die Temperaturen um diese Jahreszeit noch so tief in den Keller.



Kalt, aber nicht ungewöhnlich

Stellenweise bis minus 14 Grad zeigte das Quecksilber am Mittwochmorgen an, in weiten Teilen des Landes waren es zweistellige Minustemperaturen, die Mensch und Tier zu schaffen machten. Hinzu kommt der relativ starke Ostwind, der die gemessenen Werte noch weit kälter empfinden lässt.

Das Forum Romanum zeigte sich nach sechs Jahren erstmals wieder schneebedeckt. AFP

Der staatliche Wetterdienst Météolux hatte bereits am Dienstag für den Norden des Landes eine "Alerte orange" wegen Extremkälte ausgegeben. Die gute Nachricht ist, dass die Sonne auch zur Wochenmitte weitgehend ungehindert vom Himmel lachen kann. Lediglich am Nachmittag könnten einige Höhennebel die Stimmung eintrüben. Für den Tagesverlauf sind Werte um -5 Grad gemeldet.

Erwärmung in Sicht

Ab Donnerstag soll es progressiv milder, aber auch wieder trüb werden. Freitag ist mit leichten Schneeschauern zu rechnen, tagsüber sollen die Temperaturen wieder im positiven Bereich liegen. Das Wochenende kündigt sich bei Werten zwischen 4-5 Grad tagsüber und nachts um den Gefrierpunkt grau und feucht an.

Ein Spaziergang auf der Promenade des Anglais in Nice war dieser Tage alles andere als gemütlich. AFP

Europa friert

Schnee in der Ewigen Stadt

Waren auf der Zugspitze mit minus 30,5 am Dienstag bereits die niedrigsten Februartemperaturen seit 1940 gemessen worden, hatte Rom mit mehreren Zentimetern Schnee gekämpft. Auch an der französischen Rivieraküste mussten die Menschen bis ans Ufer des Mittelmeeres mit Eis und Schneefall umgehen.



In Frankreich werden vier Kältetote gemeldet, insgesamt sind seit dem Wochenende 25 Menschen in Europa erfroren - hauptsächlich Obdachlose.

Dramatisch ist die Kälte für Obdachlose und Flüchtlinge, wie hier in Ouistreham in Frankreich, wo Migranten verzweifelt versuchten, in Lastwagen zu gelangen, um der Eiseskälte zu entgehen. AFP