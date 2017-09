(str) - Mehr Richter braucht das Land, denn die Mühlen der Justiz mahlen derweil zu langsam. Die Gerichte sind mehr als nur ausgelastet. Die Folge: Es vergeht zu viel Zeit, bis die Justiz Entscheidungen und Urteile fällt.



Doch es gibt Hoffnung: Mit der gestrigen „Rentrée judiciaire“ wurde die Zahl der Richterkammern am Bezirksgericht Luxemburg von 18 auf 19 erhöht. Die zusätzliche 19. Strafkammer, die zunächst zwei Mal die Woche tagt, soll sich nicht nur mit regulären Strafsachen befassen, sondern insbesondere als Ratskammer für Entlastung sorgen.



Eine solche „Chambre du conseil“ entscheidet beispielsweise darüber, ob in einem Verfahren ausreichend Elemente vorliegen, um einen Prozess gegen einen Beschuldigten zu führen, oder ob einem Untersuchungshäftling eine Haftverschonung gewährt werden kann.



Darüber hinaus gibt es diesen Herbst auch einen zusätzlichen Vormundschaftsrichter.

20 Kammern ab 2019



Am Bezirksgericht Luxemburg soll es in Zukunft nicht bei 19 Richterkammern bleiben. Der Mehrjahresplan der Justiz sieht auch für die „Rentrée“ 2019 die Schaffung einer weiteren, der 20. Richterkammer vor. Diese soll dazu beitragen, die Fälle vor dem Handels- und dem Zivilgericht schneller abzuwickeln. In diesem Bereich hat die Entwicklung des Finanzplatzes Luxemburg nämlich dazu geführt, dass sich die Ermittlungsdossiers wesentlich komplexer gestalten als in vergangenen Zeiten.



Die Handlungsfähigkeit der Justiz wurde aber auch bei der Strafverfolgung ausgeweitet: Bei der Staatsanwaltschaft wurden fünf weitere Posten geschaffen und besetzt.



Ab 2019 soll zudem auch ein weiterer Untersuchungsrichter die Arbeit aufnehmen.



In den gerade abgeschlossenen Sommerferien wurde außerdem mit John Petry auch ein zweiter beigeordneter Generalstaatsanwalt vereidigt.



Auch Diekrich verstärkt



Auch in Diekirch haben diese Woche ein zusätzlicher Richter (erstmals seit 2009) und ein neuer Substitut (erstmals seit 2006) die Arbeit offiziell aufgenommen. 2020 soll die Staatsanwaltschaft verstärkt werden.