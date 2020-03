Luxemburg steht still. Ganz ausfallen kann der Betrieb jedoch nicht überall. Die Justiz und der Strafvollzug müssen weiter funktionieren. Man hat sich aber an die Situation angepasst.

Justiz und Strafvollzug: Dienst auf Sparflamme

Sophie HERMES Luxemburg steht still. Ganz ausfallen kann der Betrieb jedoch nicht überall. Die Justiz und der Strafvollzug müssen weiter funktionieren. Man hat sich aber an die Situation angepasst.

Der Prozess um den Mord an Ana Lopes hätte in dieser Woche weitergeführt werden sollen. Marco B. befindet sich als mutmaßlicher Täter seit Juni 2017 – fünf Monate nach dem Mord – in Untersuchungshaft. Nun muss er weiter auf ein Urteil warten: Wegen des Corona-Virus wurde der Prozess auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. In dieser Woche sollten Experten aus dem Ausland sowie mehrere Zeugen aussagen. Die Justiz wollte jedoch vermeiden, dass sich insgesamt 30 bis 35 Leute in einem Sitzungssaal versammelten, erklärte Generalstaatsanwältin Martine Solovieff am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Dabei war es eines der wenigen Verfahren, die überhaupt noch anstehen sollten. Denn bereits in der vergangenen Woche hatte die Justiz Maßnahmen getroffen, um die Menschenbewegungen an den Standorten Luxemburg-Stadt, Diekirch und Esch/Alzette so gering wie möglich zu halten, den Dienst aber dennoch garantieren zu können. Denn ganz einstellen, kann die Justiz ihren Betrieb nicht.

Personal in Gruppen aufgeteilt

Auf strafrechtlicher Ebene finden demnach sowohl vor den Bezirksgerichten als auch am Berufungshof nur noch Prozesse mit Gefangenen oder jene, die einer Dringlichkeit unterliegen, statt. Auf anderen Ebenen werden derzeit nur die notwendigen Fälle bearbeitet. „Der Betrieb wird in allen Bereichen gewährt, allerdings nur für dringende Fälle“, so Martine Solovieff. Was dringend ist und was nicht, das würden dabei die Richter entscheiden und nicht die breite Öffentlichkeit.

Man leiste in allen Bereichen einen Bereitschaftsdienst, versuche aber mit so wenig Personal wie nötig vor Ort auszukommen, alle anderen Mitarbeiter seien dennoch jederzeit erreichbar.

Das Personal wurde in mehrere Gruppen aufgeteilt, die untereinander nicht in Kontakt kommen sollen. Alleine bei der Staatsanwaltschaft Luxemburg arbeiten beispielsweise vier Teams abwechselnd vom Büro aus. Die Ratskammern, vor denen beispielsweise eine Person, die sich in Untersuchungshaft befindet, ihre Freilassung beantragen kann, funktionieren im Prinzip nach Plan. Dies gilt auch für den Bereich der Strafvollstreckung.

Kontakt über Skype

Weiter funktionieren muss auch der Betrieb in den Gefängnissen. Allerdings hat man sich auch hier angepasst. Primäres Ziel ist es, zu verhindern, dass das Virus Einzug in die Haftanstalten bekommt. Denn da hier viele teils auch anfällige Menschen auf engem Raum zusammenkommen, könnte eine Ausbreitung des Corona-Virus in der Haftanstalt dramatische Folgen haben.

Das Virus soll gar nicht erst einen Einzug ins Gefängnis bekommen. Foto: Gerry Huberty

Waren vor einer Woche die Gefangenenbesuche in Schrassig zunächst eingeschränkt worden, hat man sich aufgrund der steigenden Zahlen von Infektionen im Land am Mittwoch dazu entschieden, die Besuche ganz auszusetzen. Den Kontakt zu ihren Angehörigen – Familienmitglieder bis zum zweiten Grad und Partner – können die Insassen nun über Skype aufrechterhalten. Hierfür wurden spezielle Sprechzimmer eingerichtet.

Zudem wurden alle Aktivitäten, für die externes Personal notwendig ist, gestrichen. Auch Schulungen, die Arbeiten in den Ateliers und die Sporteinheiten fallen aus. Lediglich die Arbeit in der Wäscherei und der Küche sowie die Corvée-Arbeiten werden beibehalten. Spaziergänge an der frischen Luft bleiben möglich.

Nicht statt finden derzeit Transfers von Personen von einer Haftanstalt in eine andere. Neuankömmlinge werden zudem zunächst vorsorglich in Quarantäne gesetzt.

Im offenen Vollzug in Givenich sind der sonntägliche Ausgang sowie das Recht, Hafturlaub zu beantragen, ausgesetzt. Auch Schulungen fallen aus. Im Prinzip, so die Gefängnisverwaltung, verfügen die Häftlinge in Givenich über ein eigenes Mobiltelefon, das es ihnen ermöglicht, Kontakt zu ihren Angehörigen aufzunehmen. Zudem stehen ihnen Telefonkabinen zur Verfügung.

