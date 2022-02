Bürgermeister Fränk Arndt steht im Fokus der Untersuchungen rund um zwei Bauschuttdeponien und ein Ferienchalet.

Im Visier der Justiz

Hausdurchsuchung im Wiltzer Rathaus

Die Justiz ermittelt gegen den Wiltzer Bürgermeister Fränk Arndt (LSAP). Das hat die Staatsanwaltschaft Diekirch am Samstag per Pressemitteilung erklärt. Dabei geht es sowohl um zwei vermeintlich illegale Bauschuttdeponien und um die Renovation eines Ferienchalets in der Nähe von Masseler in der Gemeinde Goesdorf, das Arndt gehört. Im Fall der Bauschuttdeponien wird ebenfalls gegen eine Baufirma, eine Immobilienfirma und gegen Unbekannt ermittelt. Im Fall des Ferienchalets wird neben Arndt noch gegen Unbekannt ermittelt.

Vor diesem Hintergrund war es am Donnerstag erneut zu mehreren Hausdurchsuchungen durch die Police judiciaire gekommen. Im Visier der Ermittler standen dabei das Rathaus, die Räumlichkeiten des Centre d'initiative et de gestion régional (CIGR) Wiltz Plus, der Sitz einer Immobilienfirma und das Wohnhaus einer Privatperson. Bereits am 3. Februar 2021 war es zu Hausdurchsuchungen im Wiltzer Rathaus, bei einer Baufirma und mehreren Privatpersonen gekommen.

Fränk Arndt wollte die Ereignisse auf Nachfrage hin nicht kommentieren, es handele sich um ein laufendes Verfahren und die Justiz mache nun ihre Arbeit. Die Staatsanwaltschaft Diekirch erinnert überdies daran, dass bis zu einer gerichtlichen Entscheidung die Unschuldsvermutung gilt.

