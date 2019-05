Erstmals wurde ein Europäischer Biber in die Düdelinger Pflegestation für Wildtiere eingeliefert.

Justin der Biber zu Gast in Düdelingen

Luc EWEN Seine Fans dürfte es freuen, Justin der Biber ist auf dem Weg der Besserung.

Zum ersten Mal hat die Pflegestation in Düdelingen für Wildtiere einen Europäischen Biber aufgenommen. Das Tier war am Dienstag nördlich von Ulflingen gemeldet worden, weil es sich auffällig verhielt. Mitarbeiter der Naturverwaltung fingen das unterkühlte Tier ein und brachten es in die Düdelinger Pflegestation, wo es sich derzeit erholt.



Ob es Opfer einer Krankheit oder eines Unfalls ist, ist unbekannt.



Wie ein Mitarbeiter der Pflegestation dem "Luxemburger Wort" am Mittwoch bestätigte, ist das Tier bereits wieder auf dem Weg der Besserung.

Im Internet wurde es mittlerweile auf den Namen Justin getauft.

Lange Zeit ausgestorben



Europäische Biber galten laut Angaben der Pflegestation hierzulande lange Zeit als ausgestorben.



Häufiger war der Kanadische Biber, der von Menschen hierher gebracht wurde und eigentlich nicht in das hiesige Ökosystem gehört.



Im vergangenen Jahr seien 20 Exemplare des Europäischen Bibers hierzulande gezählt. In diesem Jahr habe sich der Bestand verdoppelt, heißt es seitens der Pflegestation.