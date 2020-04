Wegen der Corona-Krise werden Gemeinderäte derzeit in neuen Formen abgehalten. Ein Gesetzesentwurf soll den Kommunen juristische Sicherheit ermöglichen.

Juristische Sicherheit für Gemeinden

(SH) - Die Ausgänge sollen aufs Nötigste reduziert und der persönliche Kontakt vermieden werden. Diese Maßnahmen stellen auch viele Gemeinden vor Herausforderungen, insbesondere wenn auf kommunalem Niveau Entscheidungen getroffen werden müssen. Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) hat am Donnerstag mit den Verantwortlichen des Gemeindeverbund Syvicol in einer Videokonferenz diese Themen angesprochen. Dabei hat die Ministerin die Gesetzesentwürfe vorgestellt, die den Gemeinden die notwendige legale Basis geben sollen, um Gemeinderäte auch während des Déconfinement und nach dem Notstand in juristischer Sicherheit abzuhalten. So sollen Räte der Versammlung per Videokonferenz zugeschaltet werden können. Zudem soll eine Abstimmung per Vollmacht möglich sein.

Weiter hat die Ministerin den Gemeinden weitere Unterstützung seitens der Dienste der öffentlichen Ausgaben und Gemeindefinanzen weiter zur Verfügung stehen. Auch wurden Möglichkeiten angesprochen, wie Gemeinden an Stoffmasken kommen können.

