(dho) - Vor einigen Monaten hat sich Deutschland dazu entschieden, eine Autobahnmaut einzuführen.



Einige der Nachbarländer Deutschlands, darunter Luxemburg fragen sich nun, inwiefern ein solches Mautsystem überhaupt konform mit dem europäischen Recht sei, vor allem etwa in Bezug auf das Gesetz der Nichtdiskriminierung.



Am 31. Mai 2017 hatte die Kommission bereits ein europäisches Mautsystem präsentiert, welche die Mitgliedsstaaten einführen könnten. So soll eine Harmonisierung der Kilometergebühren für Schwertransporter ab 2023 stattfinden. Andere Fahrzeuge, für die bereits eine Vignette existiert, sollen je nach Nutzung des Autobahnnetzes ab 2017 zur Kasse gebeten werden.



Sobald die neuen europäischen Normen in Kraft getreten sind, würde sich das Vignettensystem, was nun in Kürze in Deutschland eingeführt werden soll, als nichtig erweisen, bedauert das Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium in einem Presseschreiben am Mittwochabend.



Minister François Bausch, sowie seine Amtskollegen aus Österreich und Holland fordern daher von der Kommission eine juristische Begründung, warum das Mautsystem in Deutschland nun doch eingeführt werden soll.