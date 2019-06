Die Temperaturen steigen und steigen ... Für den Mittwoch ruft Météolux die höchstmögliche Warnstufe aus.

Lokales 16

Juni-Temperaturrekord in Sicht

Die Temperaturen steigen und steigen ... Für den Mittwoch ruft Météolux die höchstmögliche Warnstufe aus.

Baden erlaubt Gewässer momentan in einem einwandfreien Zustand – Blaualgen sind bislang keine in Sicht

(dpa/TJ) - Das Hoch „Ulla“ lässt Europa weiter schwitzen und sorgt laut Vorhersage von Météolux mit Temperaturen von bis zu 34 Grad am Dienstag für noch wärmeres Sommerwetter.



Am Mittwoch wird es den Prognosen zufolge noch einmal wärmer. Spitzenwerte von bis zu 37 Grad können erreicht werden. Der morgige Tag wird aller Voraussicht nach der bislang wärmste Tag des Jahres. Doch es besteht auch die Möglichkeit, dass ein neuer Juni-Rekord für einen Juni-Tag gebrochen wird. Bislang liegt der jemals im Juni gemessene Höchstwert bei 35,4 Grad am 22. Juni 2017. Dass im Juni auch andere Werte möglich sind, belegt die Messung vom 1. Juni 1962: Damals lag die Lufttemperatur in der Nacht mit nur 0,9 Grad knapp über dem Gefrierpunkt. Doch zurück zur aktuellen Hitzewelle.

"Alerte rouge"



Météolux hat für den Mittwoch eine "Alerte rouge" ausgegeben. Dies gilt besonders für die Moselgegend und die Region um die Hauptststadt. Die Warnstufe gilt für die Zeit von 12 bis 20 Uhr. Man spricht von extremer Hitze. Dies bedeutet, dass nicht nur hitzeanfällige Menschen Probleme bekommen könnte, sondern auch gesunde Mitbürger der Gefahr gesundheitlicher Probleme durch die Hitze ausgesetzt sind. Es gelten also verstärkt folgende Ratschläge:

Nachts lüften

Fenster und Läden tagsüber geschlossen halten

Mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag trinken

Zwischen 11 und 21 Uhr im Haus bleiben

Kopfbedeckung tragen

Kontakt mit Menschen Umfeld behalten

Auf Sport und Outdoor-Aktivitäten verzichten

Ventilatoren und Klimaanlagen benutzen



16 In Lyon wurden 35 Grad gemessen. AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In Lyon wurden 35 Grad gemessen. AFP Wer einen gemütlichen Platz im Schatten finden konnte, war auf der sicheren Seite. Foto: Pierre Matgé Erfurt: Menschen sonnen sich am Erfurter Nordstrand. Foto: dpa In mehreren Schulen in Deutschland fiel der Unterricht aus. Caroline Seidel/dpa Touristen erfrischen sich in Rom am Pantheon-Brunnen. Foto: AFP Foto: Pierre Matgé Genug trinken ist oberstes Gebot. Foto: Pierre Matgé Eine Touristin erfrischt sich an der Fontana della Barcaccia on Piazzia di Spagna in Rom. Foto: AFP In Nice wurden am Montag für dortige Verhältnisse angenehme 33 Grad gemessen. AFP Besonders ältere Menschen sind bei großer Hitze gefährdet. Foto: AFP Dieser Bauarbeiter in Bordeaux versucht sich mit Mineralwasser abzukühlen. Foto: AFP In Paris - hier eine Aufnahme vom Trocadéro - sollen am Mittwoch bis zu 40 Grad möglich sein. Foto: AFP In der Nähe von Heidelberg hielt der Fahrbahnbelag auf der A5 der immensen Hitze nicht stand. Foto: dpa Eis und kühle Gertränke sind gefragt, wie nie. Foto: Anouk Antony Dieser Mann nutzte die Gunst der Stunde und nahm kurzerhand ein Bad im Pariser Trocadéro-Brunnen. AFP Foto: Anouk Antony

Europaweit warm

Kleine Tipps gegen die große Hitze Die hohen Temperaturen machen vielen Freude, doch sie sind nicht zu unterschätzen. Einige Ideen, wie ein kühler Kopf bewahrt werden kann.

Auch in Deutschland könnte der Temperaturrekord für Juni geknackt werden. Die 1947 in Frankfurt gemessene Junirekord-Temperatur von 38,2 Grad könnte höchstwahrscheinlich eingestellt werden. Sogar der Allzeit-Hitzerekord in Deutschland könnte theoretisch geknackt werden am Mittwoch. Diesen Rekord hält Kitzingen in Bayern: Sowohl am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius.

In Frankreich warnen die Behörden in dieser Woche vor Temperaturen von örtlich um die 40 Grad. Der französische Bildungsminister kündigte an, die für Ende dieser Woche angesetzten Abschlussprüfungen an Sekundarschulen auf die kommende Woche zu verschieben. Das Gesundheitsministerium dort hat eine kostenlose Info-Hotline zum Thema Hitze eingerichtet.