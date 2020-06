Im Schöffenrat in Junglinster kommt es zu einem Wechsel: Während DP-Fraktionschef Gilles Baum sein Amt niederlegt, steht Ben Ries als Nachfolger bereits in den Startlöchern.

Junglinster: DP-Fraktionschef Gilles Baum gibt Schöffenposten ab

(SC) - Wie die DP in Junglinster am Montagabend mitteilt, soll das Mandat von Gilles Baum ab dem 1. September von Ben Ries übernommen werden.

Als Grund für das Abtreten seines Mandats in der Gemeinde Junglinster nennt Baum seine Funktion als Fraktionspräsident der Demokratischen Partei - die letzten Wochen und Monate hätten ihn zu der Überzeugung gebracht, dass beide Aufgaben nicht mehr miteinander vereinbar seien. Gilles Baum, der zwischen 2003 und 2005 und seit 2017 Schöffe in Junglinster war, hat die DP-Fraktionsspitze am 4. Februar nach dem Tod seines Vorgängers Eugène Berger übernommen. Er bleibe dem Gemeinderat allerdings weiterhin als Conseiller erhalten, so die DP in ihrer Mitteilung.



Ben Ries soll Gilles Baum ab dem 1. September im Schöffenrat ersetzen. Foto: DP

Baums Nachfolger soll demnach Ben Ries werden, der bei den letzten Wahlen als Zweitgewählter auf der DP-Liste hervorging. Über die Eignung des 36-jährigen Professors aus Gonderingen hat Gilles Baum keine Zweifel: "Ich bin froh, mein Amt in der einwohnerstärksten Gemeinde im Osten an einen engagierten und talentierten jungen Mann weiterzugeben", so Baum über den zweifachen Vater.

