In Junglinster planen private Investoren einen Komplex mit Büro-, Geschäfts- und Freizeitflächen. Ende 2021 wird Eröffnung gefeiert.

Lokales 2 Min.

Junglinster: Arbeiten, einkaufen, klettern

In Junglinster planen private Investoren einen Komplex mit Büro-, Geschäfts- und Freizeitflächen. Ende 2021 wird Eröffnung gefeiert.

(asc) - Mit seinen derzeit über 7.800 in zwölf Dörfern lebenden Einwohnern ist Junglinster die bevölkerungsmäßig größte Gemeinde im Osten des Landes. Doch trotz dieser demografischen Entwicklung in den beiden Hauptorten Junglinster und Gonderingen konnte bisweilen der ländliche Charakter in den kleineren Ortschaften erhalten werden. Um diese Attraktivität in absehbarer Zeit noch weiter zu steigern, sollte anfangs nur das kommerzielle Angebot im Gewerbegebiet Laangwiss in Junglinster gesteigert werden.

Baugenehmigung bis Jahresende



Wie vor wenigen Tagen allerdings bekannt wurde, planen Investoren momentan an einem weitaus umfangreicheren Projekt, das auf der Wiese neben dem Rettungszentrum von Junglinster, der Rue Emile Nilles und der Umgehungsstraße der Ortschaft verwirklicht werden soll. Eigentümer des Grundstücks ist die luxemburgische Firma Invest Finance. Verwirklicht wird das Projekt von der Firma aus Heisdorf zusammen mit der auf solche Projekte spezialisierten französischen Gesellschaft Les Arches Métropole sowie dem hierzulande ansässigen Immobilienmakler Inowai. „Zurzeit wird der Einzelbebauungsplan PAP für das hierzulande in dieser Form einzigartige Projekt angefertigt. Läuft alles nach Plan, dann hoffen wir, dass bis zum Ende dieses Jahres die Baugenehmigung vorliegen wird. Voraussichtlich zum Jahresende 2021 sollen die Infrastrukturen dann ihrer Bestimmung übergeben werden“, sagt Laurence Brix, Marketingmanagerin von Inowai Luxemburg.

Auf 37 000 Quadratmetern sollen die verschiedenen Funktionen in einem Innen- und einem Außenbereich angesiedelt werden. Grafik: Architektenbüro MW architecture

Doch bis dahin bleibt noch einiges zu tun. Denn auf einer Fläche von 37.000 Quadratmetern werden nach den Plänen des französischen Architektenbüros MW architecture mehrere aneinander gereihte Gebäude entstehen. Neben mehr als 2.500 Quadratmeter Büroflächen ist auch ein Kinderhort vorgesehen, in dem beispielsweise die Angestellten ihren Nachwuchs tagsüber in Obhut geben können.

Noch keine Infos über Marken

Neben einem Hotel mit mehr als 120 Betten und mehreren Konferenzräumen ist auch ein Restaurant vorgesehen. Dieses Angebot richtet sich sowohl an eine Berufskundschaft als auch an Touristen. Die Einwohner aus der Kommune und auswärtige Besucher werden auf dem Areal zusätzliche Geschäfte vorfinden. Über dieses Angebot und die Marken, die sich dort niederlassen werden, geben die Projektplaner noch keine Auskunft. Derweil werden Sportbegeisterte sich über ein weiteres Fitnesszentrum freuen können, das ebenfalls in dem Komplex eingerichtet wird.



Der Standort des Projektes befindet sich zwischen der Rue Emile Nilles, dem Rettungszentrum und der N11.

Bowlinganlage mit 20 Bahnen

Anziehungspunkt soll das Freizeitzentrum mit einer Fläche von mehr als 8 000 Quadratmetern werden, aufgeteilt in einen Außen- und einen Innenbereich. Nach aktuellem Stand sind mehrere Kletterwände, von denen eine über 22 Meter hoch sein wird, sowie eine Bowlinganlage mit 20 Bahnen geplant. Hinzu kommen des Weiteren eine Laser-Game-Anlage, ein Ninja-Warrior-Parcours mit zwei Pisten, ein Escape-Room sowie ein Trampolinbereich.

Und auch Spielplätze für Kinder wird es geben. Im Außenbereich wird auch noch auf einer Fläche von 16 Ar ein Hochseilgarten eingerichtet.



Für die Fahrzeuge der Besucher werden Stellplätze in einer Tiefgarage sowie auf einem Parkplatz unter freiem Himmel angelegt werden. Zwischen 250 und 300 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.