Das "Café du Commerce", über 150 Jahre lang die Dorfwirtschaft im Zentrum von Rosport, hat einen neuen Besitzer. Nach einem Jahr Leerstand hat der 24-jährige Yannick Herber das Haus übernommen.

Lokales 2 Min.

Junger Wirt übernimmt Gaststätte aus Tudors Zeiten

Volker BINGENHEIMER Das "Café du Commerce", über 150 Jahre lang die Dorfwirtschaft im Zentrum von Rosport, hat einen neuen Besitzer. Nach einem Jahr Leerstand hat der 24-jährige Yannick Herber das Haus übernommen.

In die Traditionswirtschaft „Café du Commerce“ in Rosport ist neues Leben eingekehrt. Nach einem Jahr Leerstand hat der Yannick Herber die 1869 eröffnete Gaststätte übernommen. Der 24 Jahre alte Wirt aus Wasserbillig ist seit rund 150 Jahre der erste Besitzer, der nicht zur Familie gehört. Sein beruflicher Start fällt in ein für Gastronomen äußerst schwieriges Jahr.

Am Mittwochabend, einige Stunden bevor landesweit die Restaurants schließen müssen, schaut Yannick Herber optimistisch in die Zukunft. Da er das historische Haus mit finanzieller Hilfe seiner Familie gekauft hat, muss er keine Pacht zahlen. Um die Umsatzausfälle zu kompensieren, hofft er auf Unterstützung vom Staat. Nun hofft er, dass er bald wieder die Tür zu seiner Wirtschaft aufsperren kann: „Ich habe hier eine treue Stammkundschaft, die mich nicht im Stich lässt. Die Leute sind froh, dass es in Rosport wieder eine Wirtschaft gibt.“

Yannick Herber hofft, dass sich die Pandemie bald beruhigt, und vertraut auf seine Stammkunden. Foto: Volker Bingenheimer

„In den ersten Monaten war es richtig voll“

Während des Leerstands gab es in der ganzen Gegend entlang der Sauer zwischen Echternach und Wasserbillig keine Möglichkeit zum Einkehren, abgesehen von der ein oder anderen Campingplatz-Buvette.

Dass er mit der Übernahme der Dorfwirtschaft – zumal im Jahr der Pandemie – ein Risiko eingegangen ist, ist Yannick Herber bewusst. „Wer sich nichts traut, kann nicht gewinnen“, sagt er. Die ersten Monate nach der Wiedereröffnung seien jedoch gut gelaufen. „Im Sommer war es manchmal abends so voll, dass ich Leute wieder heimschicken musste.“

Generationen lang in Familienbesitz

Das „Café du Commerce“ in Rosport stammt noch aus der Zeit des berühmten Erfinders Henri Tudor. Die Fassade aus hellem Backstein ist denkmalgeschützt.

Zuvor hatten viele Generationen der Familie Lukas-Blasius das „Café du Commerce“ die Dorfbevölkerung mit Bier und Schnaps bewirtet. Der letzte Besitzer Marco Di Floriano, der die Wirtschaft zusammen mit seinem Schwager und seinem Bruder geerbt hatte, hätte das Café gerne selbst weiter geführt. „Doch ich habe Rückenprobleme und hätte es gesundheitlich nicht geschafft“, sagt er. Dem neuen Wirt hält er als Stammkunde die Stange. „Ich bin froh, dass die Tradition weitergeführt wird. Auf diese Weise komme ich wieder regelmäßig in mein Heimathaus.“

Zum letzten Mal am Zapfhahn Mit Blasmusik und Feuerwerk haben viele Rosporter ihren Dorfwirt Beppo in den Ruhestand verabschiedet. Das legendäre Café du Commerce ist seit Donnerstag geschlossen – für wie lange, ist ungewiss.

Club für junge Gäste

Die Haustechnik hat Yannick Herber in nur elf Wochen umgerüstet und eine neue Theke eingebaut. „Die Wirtschaft sollte zeitgemäß wirken, aber trotzdem gemütlich“, sagt der junge Wirt. Ganz modern ist auch der Saal im hinteren Bereich, in dem früher Bälle und Theatervorführungen stattfanden. Wenn sich die Pandemie beruhigt hat, will Yannick Herber dort Club-Abende für junge Besucher organisieren.

Er freut sich auf die Zeit nach dem Teil-Lockdown, wenn er wieder hinter dem Tresen stehen kann. Die Heimfahrt jede Nacht nach Wasserbillig ist für ihn kein Problem: Obwohl er Bier, Wein und Crémant verkauft, trinkt er selbst keinen Tropfen Alkohol.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.