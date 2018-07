Am Baggerweiher in Remerschen ist am Samstag ein junger Mann ertrunken. Seine Freunde hatten ihn gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet, Taucher fanden seine Leiche gegen 19 Uhr.

Junger Mann ertrinkt in Baggerweiher

Am Baggerweiher in Remerschen ist am Samstag ein junger Mann ertrunken. Seine Freunde hatten ihn gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet, Taucher fanden seine Leiche gegen 19 Uhr.

(SH) - Ein Ausflug an den Badesee in Remerschen endete am Samstag für einen jungen Mann tödlich.



Gegen 16 Uhr hatten Freunde den Mann, einen 27-jährigen Einwohner aus Belgien, als vermisst gemeldet. Laut Angaben von Zeugen, sei er nach einem Badegang nicht mehr zu seinen Freunden zurückgekehrt.



Mit einem Großaufgebot wurde anschliessend nach dem Mann gesucht. Kurz vor 19 Uhr fanden die Rettungstaucher im Wasser den Leichnam des Vermissten. Der Zugang zum Wasser war während der Suchaktion gesperrt worden. Im Einsatz waren neben den Rettungstauchern und der Polizei auch die Rettungsdienste aus Schengen und Remich sowie ein Notarzt.



Weshalb es zu dem Badeunfall kam, muss nun eine Untersuchung ergeben.



3 Ein Großaufgebot suchte nach der vermissten Person. Foto: Pierre Matgé

