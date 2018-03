Eine junge Gefängnisinsassin hatte bei einer Rangelei einer Wärterin die Nase gebrochen. Nun riskiert sie deswegen für sieben Jahre ins Gefängnis zu kommen.

Lokales 2 Min.

Junger Frau drohen nach Rangelei sieben Jahre Haft

Steve Remesch Eine junge Gefängnisinsassin hatte bei einer Rangelei einer Wärterin die Nase gebrochen. Nun riskiert sie deswegen für sieben Jahre ins Gefängnis zu kommen.

Zellenkontrollen gehören in Haftanstalten zum Alltag. Sie sind für die Sicherheit in Gefängnissen entscheidend, denn es wird nach Drogen, Waffen und anderen verbotenen Gegenständen gesucht. So auch am 9. August 2017 im Frauenblock der Vollzugsanstalt Schrassig. Mit den Folgen dieser Kontrolle müssen sich allerdings nun die Richter der 9. Strafkammer befassen, denn sie endete für eine Aufseherin mit einer gebrochenen Nase.



An jenem Morgen werden alle Zellen überprüft. So auch die einer Mittzwanzigerin. Die junge Insassin ist nicht sonderlich begeistert, wohl auch, weil sie soeben erst vom Gefängnispersonal geweckt wurde. Dennoch: sie begleitet die Aufseherinnen in eine andere Zelle, in der sie einer Körperdurchsuchung unterzogen werden soll.

Verdacht auf Drogenbesitz



Als sie dann mit entkleidetem Unterkörper Kniebeugen machen soll, bemerken die Aufseherinnen einen Fremdkörper im Intimbereich. Der Verdacht kommt auf, dass die junge Frau auf diese Weise versucht haben könnte, Drogen zu verstecken. Die Insassin wird aufgefordert, den Fremdkörper zu entfernen, doch sie weigert sich.



Den Aufseherinnen ist es nicht gestattet, selbst einen Fremdkörper aus einer Körperöffnung eines Insassen zu entfernen. Deshalb wird zunächst ein Gefängnisarzt angefordert, aber auch er weigert sich. Deshalb muss die Insassin schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wird sich zeigen, dass es sich bei dem Gegenstand um einen Tampon handelte.

In der Zwischenzeit aber artet die Kontrolle in der Zelle aus. Nachdem die Insassin offenbar die Stimmen von männlichen Aufsehern im Flur vernommen hat, beginnt sie, sich zur Wehr zu setzen. Den Zeugen zufolge soll sie mit den Füßen um sich getreten haben. Die Wärterinnen sehen sich deshalb gezwungen, die Frau am Boden zu immobilisieren.



Dann passiert das, womit sich nun das Gericht befassen muss: Als eine Aufseherin ihren Griff lockert, reißt die Gefangene ihre Hand los und trifft eine andere Wärterin mit der Faust ins Gesicht. Der Aufseherin wird schwarz vor Augen, ihre Nase ist gebrochen.



Das Problem, das sich nun vor Gericht stellt, ergibt sich aus den vorangegangenen Verurteilungen der Angeklagten. Denn aus drei Verurteilungen, unter anderem wegen Brandstiftung, hat sich eine Bewährungsstrafe von sieben Jahren ergeben. Wird sie nun wegen des Faustschlags auch nur zu einer Haftstrafe von einem einzigen Tag verurteilt, wird der Strafaufschub hinfällig und sie muss diese sieben Jahre absitzen.

Menschenrechte missachtet?

Dem trug gestern auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft Rechnung. Er beantragte, die Beschuldigte wegen der Rebellion gegen Vollzugsbeamte und der vorsätzlichen Körperverletzung zu Arbeiten im Dienste der Allgemeinheit zu verurteilen.



Der Verteidiger der Beschuldigten begrüßte zwar diesen Schritt, forderte aber dennoch einen Freispruch. Ihm zufolge seien die Menschenrechte der Gefängnisinsassin bei der Kontrolle missachtet worden, denn entgegen der Darstellung der Staatsanwaltschaft sei die Frau nämlich ganz entkleidet worden. Entsprechend der Menschenrechtskonvention hätte die Insassin allerdings in zwei Schritten, zuerst am Oberkörper und dann erst am Unterkörper durchsucht werden dürfen. Dass man die junge Frau aber ganz entblößt habe, habe überhaupt erst dazu geführt, dass die Kontrolle ausgeartet sei. Deshalb sei seine Mandantin freizusprechen.

Das Urteil der 9. Strafkammer ergeht am 24. April.