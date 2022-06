Im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts Media & Me schauten 15 Jugendliche hinter die Kulissen der Redaktionsarbeit bei Luxemburgs größter Zeitung.

Junge Medienschaffende zu Besuch beim Luxemburger Wort

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts Media & Me schauten 15 Jugendliche hinter die Kulissen der Redaktionsarbeit bei Luxemburgs größter Zeitung.

Wie plant und gestaltet man eine multimediale Geschichte auf wort.lu? Welche interaktiven Elemente nutzen Journalisten beim Luxemburger Wort für die Darstellung ihre Inhalte?

Diese und andere Fragen standen im Mittelpunkt des Besuchs beim Luxemburger Wort von 15 jungen Menschen, die sich für den Beruf des Journalisten interessieren. Die Jugendlichen sind Teilnehmer des Projekts Media & Me – Backstage bei Medienberufen.

Chefredakteur Roland Arens beschreibt den Wandel der Zeitung zu einer digitalen Nachrichten-Plattform.

Roland Arens, Chefredakteur des Luxemburger Wort, erläuterte in einem Vortrag über die Medienlandschaft in Luxemburg den Wandel der Zeitung vom klassischen Print-Medium hin zu einer digitalen Nachrichten-Plattform. Im Anschluss zeigten die Multimedia-Redakteure Sibila Lind und Christophe Olinger, wie die Redaktion des Luxemburger Wort sogenannte Storytelling-Artikel konzipiert und umsetzt.



Die Multimedia-Redakteure Sibila Lind und Christophe Olinger stellen die Vielfalt der digitalen Storytellings vor.

Die Multimedia-Storys des Luxemburger Wort sind ein journalistisches Alleinstellungsmerkmal in der hiesigen Medienlandschaft. Diese Beiträge wurden zudem bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

2022 findet das Projekt Media & Me bereits zum sechsten Mal statt. Dabei erhalten junge Menschen aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien die Chance, die Medienlandschaft der Großregion kennenzulernen, sich beruflich zu orientieren, Praxiserfahrungen zu sammeln und Branchenkontakte zu knüpfen.

Unterschiedliche Herausforderungen der Medienberufe

Noch bis November 2022 werden die Teilnehmenden in einem sieben Module umfassenden Programm mehrere Tage hinter die Kulissen verschiedener Medienunternehmen und deren Medienberufe in der Großregion blicken. So werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die unterschiedlichen Herausforderungen der Medienberufe in unserer Großregion vorbereitet.

Während der Module werden die Teilnehmenden die Unterschiede der Medienlandschaften der Großregion kennenlernen und herausarbeiten. Außerdem werden medienrechtliche und medienethische Fragestellungen besprochen.

Media & Me – Backstage bei Medienberufen ist ein Projekt von 26 (Medien-) Unternehmen und Institutionen aus Deutschland, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, aus Frankreich und Luxemburg. Die Projektleitung liegt beim MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. mit Unterstützung der Landesmedienanstalt Saarland.

