(str) - Am 16. März wurde der leblose Körper einer 24-jährigen US-Amerikanerin in ihrer Wohnung in Pulvermühl gefunden.



Wie RTL am Freitag berichtete, bleibt die Todesursache auch zehn Wochen nach dem Tod der jungen Frau rätselhaft. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Tote war in aufrecht sitzender Position von ihrem luxemburgischen Freund entdeckt worden. Der Mann hatte sich an jenem Tag gewundert, nichts von seiner Partnerin zu hören und deswegen in der Wohnung nach dem Rechten gesehen.



In dem Radiobericht wird auch ein Problem mit Medikamenten als mögliche Todesursache in Erwägung gezogen. Die Familie der Toten schließe einen Selbstmord aus, heißt es.



LW-Informationen zufolge gab es am Tatort keinen direkten Hinweis auf Fremdeinwirkung. Das gerichtsmedizinische Institut aus Düdelingen wurde mit einer Autopsie und darüber hinaus mit einer toxikologischen Untersuchung befasst.