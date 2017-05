(tom/LW) - Wie RTL in seinem Mittagsjournal meldet, ist es offensichtlich bereits vor einigen Monaten zu einem mysteriösen Todesfall in Luxemburg-Stadt gekommen. Am Morgen des 16. März sei eine 24-jährige Amerikanerin tot auf einem Stuhl sitzend in ihrer Wohnung in der Hauptstadt aufgefunden worden. Die Todesursache sei bislang unbekannt.



Polizei und Staatsanwalt hätten auch noch kein Communiqué veröffentlicht. Die Familie der jungen Frau hat einen Luxemburger Anwalt beauftragt, um Klarheit über die Umstände zu bekommen.