Zum zweiten Mal sind die luxemburgischen Jungbauern zu einem sogenannten Sternenzug gestartet.

Traktor statt Schlitten

Jungbauern spenden Trost in Pandemie-Zeiten

MaH - Weil eine gute Tat normalerweise stets eine andere nach sich zieht, hat die Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren nach dem Erfolg im vergangenen Jahr 2021 bereits zum zweiten Mal einen sogenannten Sternenzug organisiert. Ab 16 Uhr fuhren die Jungbauern am Sonntag mit ihren weihnachtlich dekorierten Traktoren in allen Landesteilen zu einer Rundfahrt, die entlang mehrerer Krankenhäuser, Altersheimen und sozialen Einrichtungen führte.

Der besondere Gruß der Landjugend Rund 200 festlich beleuchtete Traktoren waren am Samstagabend im ganzen Land unterwegs.

Auf diese Weise sollte den betroffenen Personen vor Augen geführt werden, dass trotz der herrschenden Distanzregeln an sie gedacht wird und sie nicht alleine sind.

9 Auch in diesem Jahr verbreitete die Landjugend wieder weihnachtliche Stimmung. Foto: Carlo Nilles

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auch in diesem Jahr verbreitete die Landjugend wieder weihnachtliche Stimmung. Foto: Carlo Nilles

Der südlichste Startpunkt befand sich in Schuller in der Gemeinde Capellen. Doch auch in Troisvierges im hohen Norden rollten die Traktoren. Die aktuell geltenden sanitären Vorgaben wurden während des Umzuges stets eingehalten.

