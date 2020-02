Jung und alt: In Hollerich finden die Generationen zusammen

Beim Lehmatelier vom Service Seniors der Stadt Luxemburg entstehen Verbindungen über alle Altersgrenzen hinweg.

Gleich neben dem Universum liegt die Kniwwel. Dort, im Bastelsaal des Foyer scolaire in Hollerich, findet an diesem Dienstagmorgen eine besondere Aktivität statt. Die kleine Béatrice bereitet schon mal alles dafür vor: Sie stellt Wasser auf alle vier Tische und hilft Erzieherin Isabelle Wilmes beim Portionieren des Lehms. Denn gleich kommen die Gäste, alles Senioren, die gemeinsam mit den Kindern im Lehm arbeiten wollen – die Aktivität ist Teil des Seniorenprogramms in der Hauptstadt.

Um 9 ...