Jugendpsychiatrie: Justiz kann über Unterbringung entscheiden

Dient es dem Wohle eines Minderjährigen, kann ein Jugendgericht über eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung entscheiden. Die Zustimmung der Eltern ist nicht erforderlich.

(SH) - Minderjährige, die durch extremes Verhalten auffallen, durch das ihre schulische, pädagogische oder soziale Betreuung unmöglich wird oder aber riskieren, sich selbst oder andere Personen zu gefährden – etwa durch Angriffe, Selbstmordversuche oder Drogenkonsum –, können in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden, dies auch ohne die Zustimmung der Erziehungsberechtigten.

Allerdings müssen dabei, ebenso wie in allen anderen Fällen, in denen Minderjährige aus ihrem familiären Umfeld genommen und anderweitig platziert werden, die vom Jugendschutzgesetz vorgeschriebenen Prozeduren strikt eingehalten werden. Wie Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng), Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Bildungsminister Claude Meisch (DP) in ihrer gemeinsamen Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Marc Baum (Déi Lénk) erklären, muss die Entscheidung über eine solche Unterbringung stets von einem Jugendrichter oder dem Staatsanwalt getroffen werden, es sei denn, die Eltern sprechen sich für eine freiwillige Unterbringung ihres Kindes in einer psychiatrischen Einrichtung aus.

Der Abgeordnete hatte in seiner Frage auf einen Fall hingewiesen, in dem ein Minderjähriger zunächst in der Jugendpsychiatrie untergebracht worden war, das Gericht später dann entschieden hatte, dass er unter Bedingungen wieder in seinem familiären Umfeld leben darf. Die Familie habe dies dem Abgeordneten zufolge als Eingriff in ihr Privatleben gesehen und vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt.

An einem Strang ziehen

Wie die Minister erklären, entscheidet in der Regel der Jugendrichter über vorläufige Unterbringungen, dies, nachdem er Einsicht in die Akte hatte. Eine kontradiktorische Verhandlung ist nicht erforderlich. Ist der Jugendrichter nicht erreichbar – etwa nachts, an Wochenenden oder Feiertagen –, kann auch die Staatsanwaltschaft eine vorläufige Platzierung anordnen. Die Erziehungsberechtigten oder der Minderjährige selbst können jederzeit eine Aufhebung der vorläufigen Maßnahme beantragen. In diesem Fall kommt es zu einer kontradiktorischen Verhandlung.

Über endgültige Unterbringungen wird unterdessen in einem Urteil des Jugendgerichts entschieden – dies nach einer kontradiktorischen Verhandlung, bei der sowohl die Eltern als auch der Minderjährige angehört wurden. Dem Minderjährigen und den Erziehungsberechtigten wird zeitgleich zur Entscheidung über eine Unterbringung erklärt, wie sie gegen diese Maßnahme vorgehen können.

In beiden Fällen ist eine Zustimmung des Minderjährigen oder der Eltern nicht erforderlich. Allerdings, so die Minister, seien die Jugendrichter stets darum bemüht, die Parteien von der Entscheidung, die dem Wohle des Kindes dienen soll, zu überzeugen. Auch muss vor einer Platzierung kein ärztliches Gutachten vorliegen. In den meisten Fällen diene die Unterbringung nämlich dazu, eine genaue Diagnose zu bekommen, um bestimmen zu können, welche Betreuung angebracht ist.

Arzt entscheidet über Medizin

Für Eltern hat die Platzierung Folgen. So sieht das Jugendschutzgesetz vor, dass eine Unterbringungsanweisung mit einem Transfer der elterlichen Gewalt an jene Einrichtung, in der das Kind betreut wird, einhergeht. Die Erziehungsberechtigten haben lediglich noch ein Besuchs- und Schriftwechselrecht, dessen Bedingungen vom Jugendgericht festgelegt werden. Sollte es im Interesse des Kindes sein, kann das Gericht auch entscheiden, dass die Ausübung dieser Rechte oder eines der Rechte ausgesetzt wird. Die Reform des Kinderrechts sieht allerdings vor, dass die elterliche Gewalt künftig bei den Eltern bleiben soll.

Wird ein Minderjähriger in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, so wird dem gesetzlichen Vormund eine Kopie des internen Reglements des nationalen Dienstes für Kinderpsychiatrie ausgehändigt. Dieses wird zudem von allen Parteien unterschrieben.

Der Text legt fest, unter welchen Bedingungen einem Minderjährigen Arzneimittel verabreicht werden können und wie die Eltern hierüber informiert werden. In der Regel entscheidet der Arzt über die medikamentöse Behandlung, dies, nachdem er Rücksprache mit dem gesetzlichen Vormund genommen und ihm erklärt hat, zu welchem Zweck das Arzneimittel eingesetzt werden soll. Im Falle einer akuten Krise ist es möglich, dass der Vormund erst zu einem späteren Zeitpunkt über die medikamentöse Behandlung informiert wird.

Wie die Minister in ihre Antwortschreiben weiter betonen, wird einem Minderjährigen im Falle einer psychomotorischen Unruhe, durch die er riskiert, sich selbst oder andere zu gefährden, erst dann ein starkes Medikament verabreicht, wenn alle anderen Maßnahmen – von Gesprächen bis hin zur Isolation oder Ruhigstellung – zu keinem Ergebnis geführt haben.

