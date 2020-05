Seit Januar befindet sich ein 17-jähriger Mann in der Haftanstalt in Schrassig. Wegen der Corona-Pandemie war eine Verlegung in eine Einrichtung im Ausland bisher nicht möglich.

Jugendlicher weiterhin in Schrassig inhaftiert

(SH) - Am 24. Januar dieses Jahres wurde ein 17-jähriger Mann von der Sicherheitseinheit des Centre socio-éducatif de l’Etat (Unisec) in Dreiborn in die Haftanstalt nach Schrassig verlegt.



Diese außergewöhnliche Maßnahme sei aufgrund des sehr aggressiven Verhaltens des Jugendlichen nicht zu vermeiden gewesen, betonte die Staatsanwaltschaft damals in einer Pressemitteilung. In dieser hieß es auch, dass es sich bei der Unterbringung in Schrassig um eine vorübergehende Maßnahme handele, bis ein Platz in einer Einrichtung im Ausland gefunden sei.

Das Corona-Virus hat den Bemühungen von Justiz-, Bildungs- und Gesundheitsministerium, eine solche Einrichtung auszuloten, dann aber ein Ende gesetzt, dies, obwohl bereits erste Pisten analysiert wurden. Denn eine Verlegung ist derzeit aus sanitären Gründen nicht möglich. Wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage betont, seien die zuständigen Gerichtsbehörden in regelmäßigem Kontakt zu der Gefängnisdirektion, um über die Entwicklung des jungen Mannes auf dem Laufenden zu bleiben.

