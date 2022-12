Zunächst war eine Fahndung erfolglos verlaufen, im Laufe des Mittwochs konnten Polizeibeamte den jungen Mann dann stellen.

Personal bedroht

Jugendlicher nach Überfall auf Tankstelle in Wiltz gefasst

(TJ) - Die Polizei konnte nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Wiltz am Mittwoch einen Tatverdächtigen stellen und festnehmen. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Tankstelle an der Rue du X Septembre in Wiltz überfallen zu haben. Dabei soll er das Personal mit einem Messer bedroht haben und mit der Ladenkasse geflüchtet sein.

Zunächst war eine Fahndung erfolglos verlaufen, im Laufe des Mittwochs konnten Polizeibeamte den jungen Mann dann aber stellen. Ein Untersuchungsverfahren wegen Erpressung unter Vorzeigen von Waffen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eingeleitet, zudem wurde der Minderjährige in die Unité de Sécurité des Centre socio-éducatif de l'Etat in Dreiborn (UNISEC) verbracht und soll am Donnerstagnachmittag einen Termin mit einer Untersuchungsrichterin haben.

