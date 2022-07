Ein Motorradfahrer ist an den Folgen eines schweren Unfalls am Donnerstagmorgen verstorben.

16 Jahre alt

Jugendlicher nach Motorradunfall gestorben

Ein Motorradfahrer ist an den Folgen eines schweren Unfalls am Donnerstagmorgen verstorben.

(TJ) – Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Osten des Landes ist nach einem Unfall im Krankenhaus verstorben. Der Unglückliche war am Mittwochnachmittag zwischen Godbringen und Heffingen in einer Kurve mit einem Lastwagen kollidiert und sehr schwer verletzt worden. Er war zunächst noch mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, starb aber am frühen Donnerstagmorgen, wie die Polizei miteilt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.