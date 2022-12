Ende November wurde ein Jugendlicher am "Gaalgebierg" brutal zusammengeschlagen. Einer der mutmaßlichen Angreifer wurde festgenommen.

Tritte gegen den Kopf

Jugendlicher nach Gewalttat am „Gaalgebierg" festgenommen

(lm) - Am 30. November kursierte in den sozialen Medien ein Video, das eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen am Escher „Gaalgebierg“ zeigte. Einer der Angreifer wurde am Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Auf besagtem Video war zu sehen, wie ein junger Mann Anlauf nimmt, um mit den Füßen auf den Kopf eines anderen Jugendlichen einzuschlagen, der auf dem Boden lag. Zuvor wurde dieser von einer Gruppe Jugendlicher belästigt.

Aufgrund der Schwere des Angriffs wurde die Abteilung für Jugendschutz der Kriminalpolizei mit den Ermittlungen und der Identifizierung der Beteiligten beauftragt. Wie die Justiz am Mittwoch informiert, läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen Angreifer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er am gestrigen Dienstag festgenommen und am Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Weitere Beteiligte müssen noch ermittelt werden

Die Anklagepunkte lauteten vorsätzliche Körperverletzung und vorsätzliche Zerstörung von fremdem Eigentum. Nach der Anklageerhebung und der Vernehmung wurde der junge Mann vom Untersuchungsrichter unter gerichtliche Aufsicht gestellt.

Weitere Beteiligte müssen derzeit noch von der Abteilung für Jugendschutz der Kriminalpolizei ermittelt und identifiziert werden. Auch die genaue Ursache des Vorfall bleibt zu klären.

