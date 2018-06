Weil sie im Oktober 2015 Tankstellen in Rollingergrund und Howald überfallen hatten, riskieren zwei junge Männer nun zwölfjährige Haftstrafen.

Jugendlichen droht lange Haft

(SH) - Er habe in 20 Jahren noch nicht gehört, dass Personen aus Langeweile, um einen Adrenalinkick zu erhalten und um cool zu sein, zwei Tankstellen überfallen hatten. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft ging zum Abschluss des Prozesses gegen zwei Jugendliche hart gegen die Angeklagten vor und forderte Haftstrafen von jeweils zwölf Jahren.



Er ging in seinem Plädoyer auf die Opfer ein, die es "sicherlich nicht cool fanden" und keinen Adrenalinkick bekamen, als die den Überfall erleben mussten und dabei gar verletzt wurden.



Als mildernden Umstand könne man lediglich das junge Alter der Täter – die beiden Angeklagten hatten knapp 19 Jahre, ein dritter Beteiligter war minderjährig und muss sich vor dem Jugendrichter verantworten – zurückbehalten.

Zukunft nicht verbauen



Die jungen Männer hatten am 9. Oktober 2015 bei einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Rollingergrund kurz vor Schließstunde 535 Euro sowie sieben Schachteln Zigaretten erbeutet. Nur fünf Tage später schlugen sie in Howald ein zweites Mal zu, diesmal kamen sie allerdings nicht an das Geld aus der Kasse heran, sondern mussten sich mit drei Stangen Zigaretten im Wert von insgesamt 51 Euro zufrieden geben.



Am ersten Verhandlungstag konnten die beiden Männer keine wirkliche Erklärung abgeben, warum sie die Tankstellen überfallen hatten. Sie sprachen jedoch von Alkohol- und Drogenkonsum, Langeweile und einem Adrenalinkick. Sie zeigten jedoch fast drei Jahre nach der Tat auch Einsicht. "Es war dumm", so die Angeklagten.

Die Anwälte der Angeklagten hatten für weitaus niedrigere Strafen plädiert, die teilweise oder ganz zur Bewährung ausgesetzt werden sollten, dies um den Jugendlichen ihre Zukunft nicht zu verbauen.



Das Urteil ergeht am 13. Juli.