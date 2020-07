Jugendliche mit Waffe bedroht: Sozialstunden

In Bissen hatte ein Mann Jugendliche mit einer Waffe bedroht. Nun wurde er zu allgemeinnütziger Arbeit verurteilt.

(SH) - Unter Alkoholeinfluss hatte ein Mann am 27. September vergangenen Jahres an einer Bushaltestelle in Bissen einem Jugendlichen eine Waffe an den Kopf gehalten und zwei weitere anvisiert. Nun wurde er in erster Instanz hierfür zu 120 Stunden allgemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Die Jugendlichen, die ihren Abend friedlich gemeinsam an der Bushaltestelle verbringen wollten, hatten sich durch das Verhalten des Mannes bedroht gefühlt ...