Jugendliche mit Waffe bedroht: Angeklagter riskiert Haftstrafe

Ein 34-jähriger Mann hatte im September vergangenen Jahres Jugendliche in Bissen mit einer Waffe bedroht. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

(SH) - Einem Jugendlichen hielt er am 27. September vergangenen Jahres an einer Bushaltestelle in Bissen eine Pistole an den Kopf, zwei weitere visierte er mit der Waffe an. Nun musste sich ein 34-jähriger Mann vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die drei Jugendlichen bedroht zu haben.

Was genau den Vorfall auslöste, konnte nicht vollends geklärt werden ...