Jugendliche Diebe schlagen zu

Steve REMESCH Zwei junge Männer haben am Donnerstagabend einen weiteren Jugendlichen in Esch-Lallingen bestohlen.

In einem Linienbus waren vorgestern Abend zwei Jugendliche in Esch auf Opfersuche gegangen und offensichtlich auch fündig geworden.



Als ein anderer Jugendlicher kurz vor 21 Uhr den Bus in der Rue Jos Kieffer in Lallingen verließ, folgten ihm die zwei Gestalten und sprachen ihn an. Sie bräuchten sein Telefon, um einen Anruf zu tätigten, sagten sie. Der Junge willigte ein, doch nach dem Anruf weigerten sich die beiden Unbekannten, ihm das Handy wiederzugeben.



Nach einem Handgemenge ergriffen beide mit ihrer Beute die Flucht in Richtung Kontrollstation.



Laut Polizeibericht waren die Täter etwa 16 Jahre alt. Einer der beiden ist etwa 1,60 Meter groß, hatte kurz rasiertes schwarzes Haar und trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Jogginghose, silberfarbene Sportschuhe und eine Brille.



Der zweite Täter hatte ungepflegtes, längeres Haar und Akne im Gesicht. Er ist etwa 1,70 Meter groß und war mit einer knielangen schwarzen Jacke bekleidet.