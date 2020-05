Es könnte eine Alternative zur klassischen Urlaubsplanung sein: Die Jugendherbergen sind ab dem Pfingstwochenende wieder geöffnet.

Jugendherbergen empfangen wieder Gäste

Jacques GANSER

Mit den Jugendherbergen bietet sich vom Pfingstwochenende an eine weitere Möglichkeit, Ferien im eigenen Lande zu verbringen. Sämtliche Herbergen werden ihre Türen an diesem Wochenende wieder öffnen. Dabei wurden mit Blick auf die Covid-19-Pandemie in allen neun Jugendherbergen besondere Schutz- und Hygienepläne erstellt, die die Verbreitung der Virusinfektion so gering wie möglich halten sollen.

Den Gästen und Mitarbeitern stehen deshalb Desinfektionsmittel und -spender zur Verfügung und eine regelmäßige Desinfektion der Sanitärbereiche wird ebenfalls durchgeführt. Gäste und Mitarbeiter werden außerdem gebeten, den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten und sie sind verpflichtet, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Empfangsbereiche wurden außerdem mit Schutzvorrichtungen ausgestattet, die den direkten Kontakt zwischen Gästen und Mitarbeitern reduzieren.

Auch die Gemeinschaftsbereiche wurden so eingerichtet, dass Sicherheitsauflagen eingehalten werden können. Mehrbettzimmer wird es vorübergehend noch nicht geben. Um den Infektionsschutz zu sichern, werden Gäste in Privatzimmern untergebracht, ohne dafür einen Aufpreis zahlen zu müssen. Weitere Informationen sind auf www.youthhostels.lu zu finden.

