(c.k.) - Am Samstag drehte sich im Stade Prince Henri und in der Diekircher Straße in Walferdingen alles um Frauen und Männer in Uniform. Die „Journée de la Police“ präsentierte die Polizeiarbeit aus einer neuen Perspektive. Mit dabei waren neben den Luxemburger Beamten auch Polizeikorps aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien.



Ein buntes Programm mit vielen Informationsständen, einer Ausstellung verschiedener alter und moderner Polizeifahrzeuge, einem italienischen Polizei-Lamborghini, einem belgischen Wasserwerfer und jede Menge Ausrüstungsgegenstände ermöglichte einen direkten Kontakt und interessante Gespräche. Diensthundeführer und Einsatztrainer demonstrierten mit ihren Hunden ein staunenswertes Können. Das, was spielerisch leicht aussieht, ist hartes Training, wurde verraten. Mehr nicht.

Verschiedene interaktive Ateliers gewährten Einblicke in das polizeiliche Tätigkeitsspektrum, Verkehrserziehung und Verkehrsüberwachung sowie Jugendverkehrsschulung. Gegen Mittag landeten vier Polizei-Helikopter auf dem Fußballfeld. Die einzelnen Stände gaben Auskunft über die Aufgaben in den einzelnen Kommissariaten sowie über Einbruchsprävention und Kriminalitätsbekämpfung. Einstellungsberater standen für berufliche Fragen zur Verfügung.

