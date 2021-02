Josette Conzemius: Die inoffizielle Bürgermeisterin

Josette Conzemius verabschiedet sich aus dem Petinger Gemeinderat. Die streitbare Rentnerin will dennoch weiter die Augen offen halten.

Die Bürgermeisterin von Rodange geht in Rente. Na ja, nicht ganz. Erstens ist Rodange keine Gemeinde und zweitens ist das mit der Rente so eine Sache. Josette Conzemius-Holcher ist streng genommen bereits seit 2002 pensioniert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann führte sie zuvor einen Betrieb. Als die Rente aktuell wurde, nutzte Josette Conzemius das Mehr an Freizeit und ging in die Lokalpolitik. Selbst bezeichnet sie sich als politische Spätzünderin.

Nur knapp zehn Jahre war sie Rätin, seit 2011 ...