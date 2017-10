von Paula Telo Alves



José Vaz do Rio kam vor 40 Jahren als portugiesischer Immigrant nach Luxemburg. Heute hat er die doppelte Staatsbürgerschaft und hätte als Wahlgewinner in der Gemeinde Bettendorf der erste Bürgermeister Luxemburgs werden können, der neben der luxemburgischen auch die portugiesische Staatsbürgerschaft hat.



Wie aber am Dienstag verlautete, wird José Vaz do Rio in Bettendorf demnächst den Posten des Ersten Schöffen einnehmen. Am Sonntag bekam er bei den Gemeindewahlen in Bettendorf 588 Stimmen, 20 mehr als der Zweitgewählte und 30 Stimmen mehr als der aktuelle Bürgermeister Albert Back, der nur den dritten Platz belegt.

Seit 2011 ist José Vaz do Rio Gemeinderatsmitglied in Bettendorf. Am Wahltag analysierte er seinen Wahlsieg sehr vorsichtig: "Man wird sehen", sagte er, "die Gewählten werden sich versammeln und hierbei wird über die Postenverteilung entschieden."

Sechs Jahre lang Luxemburgisch gelernt



José Vaz do Rio wohnt seit 28 Jahren in Gilsdorf, Ortschaft, die zur Gemeinde Bettendorf gehört. Der 61-Jährige ist seit vier Jahren in Rente, hat ehedem beim Reifenhersteller Goodyear in Colmar-Berg gearbeitet, hat drei Kinder und vier Enkelkinder. Er spricht fließend Luxemburgisch. "Ich habe sechs Jahre lang an jedem Montag von 19.30 bis 22 Uhr die Schule in Bettendorf besucht, um Luxemburgisch zu lernen. Ich verstehe die Sprache zu hundert Prozent, spreche sie zu achtzig Prozent."

Er findet es schon wichtig, dass auch Portugiesen in Luxemburg in der Politik präsent seien. "Es ist wichtig für die Portugiesen, sie sollten sich mehr auf die Wählerlisten eintragen."



José Vaz do Rio ist in Vila Pouca de Aguiar geboren. Er ist Präsident von zwei Fußballvereinen: dem FC Gilsdorf, der dem Luxemburger Fußballverband angehört, und auch vom portugieisisch-luxemburgischen Fußballverein Vila Pouca de Aguiar. Dass im letztgenannten Verein nur Portugiesen spielen scheint nur normal. Doch auch im FC Gilsdorf gibt es fast nur Spieler mit portugiesischen Wurzeln.

Die kompletten Wahlresultate aus der Gemeinde Bettendorf lesen Sie hier.