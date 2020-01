Der Mann versuchte zu flüchten und schlug später im Gerangel mit der Polizei einer Beamtin ins Gesicht. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde mögliches Diebesgut gefunden.

Jointraucher rebelliert und schlägt Polizistin

Der Mann versuchte zu flüchten und schlug später im Gerangel mit der Polizei einer Beamtin ins Gesicht. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde mögliches Diebesgut gefunden.

(SC) - In der Nacht auf Sonntag wurde der hauptstädtischen Polizei in der Rue de la Reine eine auffällige Person gemeldet, die einen Joint zu rauchen schien.

Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf und den Mann kontrollieren wollte, rastete dieser laut Polizeibericht aus und versuchte zu flüchten. Plötzlich drehte er sich jedoch um und "stürzte drohend auf eine Polizistin zu". Der Mann konnte zwar immobilisiert werden, schlug in dem Gerangel jedoch einer Beamtin ins Gesicht und verletzte sie dabei.

Der Festgenommene setzte sich weiterhin stark zur Wehr, bedrohte und beschimpfte die Beamten. Der Mann, der laut Polizei sichtlich unter Drogen stand, wurde daraufhin zur nächstgelegenen Dienststelle gebracht.

Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei ihm mögliches Diebesgut. Ersten Ermittlungen zufolge könnten die Gegenstände einem jungen Mann entwendet worden sein, der am Samstagabend gegen 20 Uhr am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt überfallen wurde.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und es wurde Strafanzeige gegen den Festgenommenen erstellt.