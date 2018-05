Am Dienstag beginnen in den Sekundarschulen des Landes die Abschlussexamen. Insgesamt 3.516 Schüler aus den Première- und den Treizième-Klassen nehmen an diesem Prüfungsmarathon teil.

Jetzt wird es ernst

Rosa CLEMENTE Am Dienstag beginnen in den Sekundarschulen des Landes die entscheidenden Abschlussexamen. Insgesamt 3.516 Schüler aus Première- und der Treizième-Klassen haben sich für dieses letzte Hindernis vor dem erhofften Abi-Diplom eingeschrieben.

Die Spannung ist groß. Nur noch fünf Tage bleiben ihnen zum Wiederholen und Büffeln, bevor die Schüler der Première- und Treizième-Klassen von Dienstag an die Examensbank drücken müssen. Einige mündliche Examen haben die Abischüler bereits hinter sich, nun geht es an das Schriftliche.



Insgesamt haben sich dieses Jahr 3.516 Schüler für die Abschlussprüfungen eingeschrieben. Darunter sind 1.986 junge Frauen, also 56,5 Prozent aller Teilnehmer und 1.530 männliche Kandidaten (43,5 Prozent).



Im Secondaire classique werden im Ganzen 1.752 Schüler am kommenden Dienstag in den Prüfungsräumen der jeweiligen Schulen antreten. Davon sollen 954 junge Frauen und 798 junge Männer sein.

Im Enseignement Secondaire général sehen die Zahlen nicht viel anders aus. Dort werden insgesamt 1.737 Kandidaten an den Abschlussprüfungen teilnehmen. Jedoch fällt hier die Zahl der teilnehmenden jungen Frauen auf: 1.023 stehen, zusammen mit nur 714 jungen Männern, auf der Zielgerade vor dem Abschlussdiplom.



27 Schüler der Abendkurse (9 Frauen und 18 Männer) werden ebenfalls am Prüfungsmarathon teilnehmen.