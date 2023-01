Im Programm „Media & Me“ können sich junge Menschen ein Bild von der Wirklichkeit im journalistischen Alltag machen.

Backstage bei Medienberufen

Jetzt bis 15. März bei Media & Me bewerben

Wer beruflich in der Medienwelt aktiv werden will, hat mit dem Jugendprogramm „Media & Me“ eine Möglichkeit, sich ein Bild von der Wirklichkeit im journalistischen Alltag zu machen.

Du willst beruflich „irgendwas mit Medien“ machen? Du hast aber keine richtige Vorstellung davon, welche Berufe es gibt und wo Deine Stärken liegen? Mach mit beim Projekt „Media & Me“ und wirf einen Blick hinter die tägliche Arbeit von Radio- und Fernsehstationen, Zeitungsredaktionen und Werbeagenturen.



Die Bewerbungsphase 2023 des grenzüberschreitenden Projekts Media & Me – Backstage bei Medienberufen ist gestartet. In diesem Jahr findet das Projekt bereits zum siebten Mal statt.

Im aktuellen Projektjahr erhalten bis zu 15 junge Menschen aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien die Chance, die Medienlandschaft der Großregion kennenzulernen, sich beruflich zu orientieren, Praxiserfahrungen zu sammeln und Branchenkontakte zu knüpfen. Jan Hofer, ehemaliger Chefsprecher der Tagesschau, wird erneut die Schirmherrschaft übernehmen.

Jetzt online bewerben

Bis zum 15. März 2023 können sich Interessierte aus der Großregion mit einem Motivationsschreiben, einem Video- oder Audiobeitrag oder auf andere kreative Weise beim MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. bewerben (info@media-and-me.de). Eine unabhängige Jury wird bis zu 15 Teilnehmer auswählen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von April bis November dieses Jahres werden die Teilnehmer in einem sieben Module umfassenden Programm mehrere Tage hinter die Kulissen verschiedener Medienunternehmen und deren Medienberufe in der Großregion blicken.

So werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die unterschiedlichen Herausforderungen der Medienberufe in unserer Großregion vorbereitet:

Modul 1: Audio-Produktion, Interview, Moderation

Modul 2: Redaktionsabläufe und Lokalberichterstattung

Modul 3: Medienlandschaft in Luxemburg und Rheinland-Pfalz

Modul 4: Medienlandschaft in Ostbelgien – medienübergreifende Berichterstattung

Modul 5: Mobile Reporting und die Welt des Fernsehens (TV-Journalismus)

Modul 6: Medienlandschaft in Frankreich – Herausforderungen der grenzüberschreitenden Berichterstattung

Modul 7: Marketing | Medienrecht | Sprechtraining | Fotografie

Während der Module werden die Teilnehmer zudem die Unterschiede der Medienlandschaften der Großregion kennenlernen und herausarbeiten. Außerdem werden medienrechtliche und medienethische Fragestellungen besprochen.

Einführungsveranstaltung über Zoom

Zum Start der Bewerbungsphase wird es am 24. Januar um 18.00 Uhr auch eine Einführungsveranstaltung über Zoom geben, in der das Projektteam Media & Me ausführlich vorstellt.

Zur Veranstaltung können Sie sich unter folgendem Link anmelden: https://seminare.lmsaar.de/de/classes/view/2

Informationen zum Projekt und zum Bewerbungsprozess finden sich hier:

https://www.media-and-me.de

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.