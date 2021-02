Der Beruf des Journalisten klingt für viele junge Leute aufregend und toll. Aber wie sieht die Wirklichkeit im journalistischen Alltag aus? Das Jugendprogamm "Media&Me" gewährt interessante Einblicke.

Jetzt bewerben: Backstage bei Medienberufen

(LW) - Wer „irgendetwas mit Medien“ machen will, aber nicht wirklich eine Ahnung von der Vielfältigkeit der Medienlandschaft hat, der sollte sich beim Projekt „Media & Me –Backstage bei Medienberufen“ bewerben.

Bei diesem Projekt, das bereits zum fünften Mal stattfindet, handelt es sich um ein modular aufgebautes Programm, das jungen Erwachsenen aus Luxemburg, Deutschland, Belgien und Frankreich einen praktischen Einblick in die Vielfalt der Medienwelt ermöglichen soll.

Bewerbung bis 15. März

Bis zum 15. März können sich Interessenten aus der Großregion mit einem Motivationsschreiben, Video-, Audiobeitrag oder auf andere kreative Weise beim Medien- Netzwerk SaarLorLux e. V. bewerben.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im sieben Module umfassenden Programm von April bis Oktober 2021 hinter die Kulissen verschiedener Medienunternehmen und deren Berufsfelder blicken und so auf die unterschiedlichen Herausforderungen der Medienberufe in unserer Großregion vorbereitet. Außerdem werden medienrechtliche und medienethische Fragestellungen besprochen. Das Projekt „Media & Me“ steht unter der Schirmherrschaft von Jan Hofer, ehemaliger Chefsprecher der ARD-Tagesschau.

Teilnahme ist kostenlos

Eine unabhängige Jury wird die 14 Teilnehmenden auswählen. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Fördermaßnahme der Partnerunternehmen. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch das Städtenetzwerk QuattroPole, die Landesmedienanstalt Saarland (LMS), die Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) und dem Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgien. Die Projektleitung obliegt der Landesmedienanstalt Saarland.

Im Rahmen der Module haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes Media & Me die Gelegenheit, praktisch zu arbeiten und eigene Beiträge zu produzieren bzw. zu schreiben. Schon in der Vergangenheit haben junge Medieninteressierte an den Workshops teilgenommen, u.a. beim Luxemburger Wort, und ein Storytelling zu Foodtrucks in Luxemburg gemacht. 2019 war es ein Storytelling zum Thema Europa.



Mehr Infos auf www.media-and-me.de



