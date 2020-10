Den Jesuit Refugee Service gibt es seit Mai in Luxemburg. Seine Priorität gilt der Integration von Flüchtlingen, insbesondere Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Jesuit Refugee Service: Priorität für junge Leute

Der internationale Jesuiten Flüchtlingsdienst (JRS) wurde vor 40 Jahren gegründet. Heute ist er auf allen Kontinenten aktiv und in Europa in 20 Ländern vertreten. Am Donnerstag wurde die luxemburgische Sektion vorgestellt, deren Präsidentin Agnes Rausch ist.

Agnes Rausch ist seit Jahrzehnten in der Flüchtlingshilfe engagiert. Foto: Guy Jallay

Die Priorität der Vereinigung wird in den kommenden drei Jahren auf der Integration von Flüchtlingen, insbesondere Jugendlichen und jungen Erwachsenen, liegen. Durch die Organisation von Sprachkursen und Freizeitaktivitäten soll ihnen das Leben in der neuen Heimat erleichtert werden.



Im August hat JRS-LU bereits sein erstes Projekt, eine Sommerakademie für 21 junge Flüchtlinge, durchgeführt.

Seit dem 1. September steht mit Pino Scalise ein hauptamtlicher Mitarbeiter den 20 Ehrenamtlichen sowie den jungen Asylsuchenden und Flüchtlingen zur Seite.



Ehrenamtliche Hilfe seit 2000

Wie es dazu kam, erzählte Agnes Rausch: "Seit dem Jahr 2000 treffen sich Mitglieder der luxemburgischen CVX (Communauté Vie Chrétienne) in einer Arbeitsgruppe, um ehrenamtlich Flüchtlingen aus dem früheren Jugoslawien, dann aus Syrien, Afghanistan und Eriträa die Eingliederung in Luxemburg zu erleichtern.

Einige Jahre später entstand die Zusammenarbeit mit den Jesuiten im GIM (Groupe ignatien des migrations). Zu ihren Aktionen zählten unter anderem die Begleitung von Flüchtlingsfamilien mit besonderen Bedürfnissen, Sprachkurse für Neu-Ankommende in Zusammenarbeit mit „Reech eng Hand“ sowie eine unterstützende Präsenz in der Anlaufstelle der Caritas für Menschen, die in Zelten in Halle 6 der Luxexpo untergebracht sind."

Kompetenter und nachhaltiger handeln

2019 überlegten sie, wie sie kompetenter und nachhaltiger handeln könnten. Die Leitprinzipien des JRS waren inspirierend und halfen den Weg zu einer Gründung in Luxemburg zu bahnen: kreativ, positiv, vernünftig, überlegt, bescheiden, mitfühlend.

Der Sitz des Jesuit Refugee Service Luxembourg befindet sich auf Nummer 23 an der Avenue Gaston Diderich in Luxemburg-Belair. Erreichen kann man den Flüchtlingsdienst per E-Mail an pino.scalise@jrs.net.



