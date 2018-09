Jener Mann, der im Oktober 2013 bei einem Fluchtversuch vor einer Zollkontrolle einen jungen Zöllner anfuhr und schwer verletzte, hat am Wochenende versucht, Polizisten in Belgien zu überfahren.

Lokales 6 2 Min.

Jérémy L. versucht erneut Sicherheitskräfte zu überfahren

Steve REMESCH Jener Mann, der im Oktober 2013 bei einem Fluchtversuch vor einer Zollkontrolle einen jungen Zöllner anfuhr und schwer verletzte, hat am Wochenende versucht, Polizisten in Belgien zu überfahren. Dabei sollte er längst im Gefängnis sein.

Die Parallelen sind offensichtlich, nur der Ausgang ist ein anderer: Gegen Mitternacht in der Nacht zum Sonntag führt die Polizei aus dem belgischen Florenville im kleinen Örtchen Pin eine Verkehrskontrolle durch. Der Ort liegt unweit der französischen Grenze etwa 20 Kilometer westlich von Habay.



Die Beamten stoppen einen Wagen. Dieser hält an. Dann, plötzlich, gibt der Fahrer Vollgas und rast auf die Polizisten zu. Einer der Beamten gibt in Notwehr einen Schuss ab. Der Wagen kann gestoppt werden, der Fahrer wird festgenommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen bewaffneter Rebellion eingeleitet.

Aire de Capellen: Versuchter Totschlag bei Zollkontrolle Zu einem tragischen Zwischenfall kam es in der Nacht zum Freitrag auf der Aire de Capellen. Ein junger Zollbeamter wurde vorsätzlich von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt.

Wie Sudpresse.be am Donnerstagabend berichtete, handelt es sich bei dem Täter um jenen Mann, der am 17. Oktober 2013 an der Aire de Capellen in Luxemburg bei einem Fluchtversuch einen Zöllner angefahren und lebensgefährlich verletzt hatte.

In jener Nacht hatte sich der dunkle BMW der Kontrollstelle des Zoll zunächst genähert, als ein Zollbeamter dem Fahrer dann Haltezeichen gab, beschleunigte dieser mit Vollgas.



6 Aire de Capellen am 18. Oktober 2013: Hier hatte Jérémy einen Zöllner angefahren. Foto: Tania Feller / LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Aire de Capellen am 18. Oktober 2013: Hier hatte Jérémy einen Zöllner angefahren. Foto: Tania Feller / LW-Archiv Aire de Capellen am 18. Oktober 2013: Hier hatte Jérémy einen Zöllner angefahren. Foto: Tania Feller / LW-Archiv Aire de Capellen am 18. Oktober 2013: Hier hatte Jérémy einen Zöllner angefahren. Foto: Tania Feller / LW-Archiv Aire de Capellen am 18. Oktober 2013: Hier hatte Jérémy einen Zöllner angefahren. Foto: Tania Feller / LW-Archiv Aire de Capellen am 18. Oktober 2013: Hier hatte Jérémy einen Zöllner angefahren. Foto: Tania Feller / LW-Archiv Aire de Capellen am 18. Oktober 2013: Hier hatte Jérémy einen Zöllner angefahren. Foto: Tania Feller / LW-Archiv

Als ein anderer Zollbeamter dann ein Nagelband auslegen wollte, um den Wagen zu stoppen, riss der Fahrer das Steuer schlagartig herum, fuhr auf den jungen Beamten zu und erfasste ihn mit voller Flucht. Dann flüchtete er. Der Zollbeamte überlebte mit schweren Verletzungen.

Fluchtversuch in Richtung Serbien



Anhand von Überwachungsvideos der Tankstelle konnte kurze Zeit später der damals 28-jährige Franzose Jérémy L. als Täter identifiziert werden. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung versuchte er nach Serbien zu flüchten. Als die Ermittler sich ihm jedoch an die Fersen hefteten, stellte er sich der französischen Gendarmerie. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits wegen einer sehr brutalen sogenannten Home-Invasion vorbestraft, also einem Überfall auf eine Person in ihrer eigenen Wohnung.



Versuchter Totschlag an Zöllner: 20-jährige Haftstrafe gefordert Er habe der Kontrolle entkommen wollen und den Zöllner zu spät gesehen, so die Erklärung des Hauptangeklagten im Prozess um einen versuchten Totschlag an einem Zollbeamten. Nun riskiert er 20 Jahre Haft.

Wegen der Tat an der Aire de Capellen wurde er wegen versuchten Totschlags, Rebellion mit Waffengewalt, Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Aber bereits im Mai 2014 wurde er aus der Untersuchungshaft entlassen.



Im Prozess gab er an, er habe den Zöllner gar nicht gesehen. Die Staatsanwaltschaft forderte 20 Jahre Haft. Verurteilt wurde er in erster Instanz zu 15 Jahren.



Milderes Urteil in zweiter Instanz



Jérémy L. legte dann erfolgreich Berufung ein. In zweiter Instanz wurde Jérémy L. nicht mehr wegen versuchten Totschlags, sondern nur noch wegen schwerer Körperverletzung verurteilt - zu acht Jahren Haft.



Nach einem weiteren Berufungsverfahren in Bezug auf einen Teilaspekt im Urteil, der ein Fahrverbot betraf, hätte Jérémy L. im Juli 2018 eigentlich seine achtjährige Haftstrafe antreten müssen. Das tat er aber nicht.

Zöllner angefahren: Acht Jahre für Jérémy L. Gegen den 29-Jährigen, der im Oktober 2013 anlässlich einer Kontrolle auf der Autobahnraststätte Aire de Capellen einen Zöllner angefahren und schwer verletzt hatte, wurde im Berufungsprozess letztendlich der Straftatbestand des versuchten Totschlags nicht aufrechterhalten.

Seitdem wurde, wie die Pressestelle der Justiz dem "Luxemburger Wort" am späten Donnerstagabend auf Nachfrage hin bestätigte, Jérémy L. mit einen europäischen Haftbefehl gesucht. Nach seiner Festnahme in Belgien hat die Luxemburger Generalstaatsanwaltschaft den Haftbefehl am Montag der Prozedur entsprechend im Original an die belgische Justiz übergeben.



Die Staatsanwaltschaft der Provinz Luxemburg aus Marche-en-Famenne entscheidet nun über eine Auslieferung des französischen Staatsbürgers nach Luxemburg.