Jeff Schmit wird Direktor der Strafvollzugsanstalt Ueschterhaff

Ab dem 1. Juni übernimmt der 52-jährige Jeff Schmit die Leitung der neuen Haftanstalt "Ueschterhaff" bei Sassenheim.

(TJ) - Jeff Schmit, Absolvent der Brüsseler ICHEC, arbeitete nach seinem Studienabschluss zunächst als Wirtschaftsberater bei der Vereinigung der Krankenhäuser, bevor er zur Direktion der Strafvollzugsanstalt Schrassig wechselte, wo er seit 2006 den Posten des beigeordneten Direktors bekleidet.

Schmit brachte sich seit 2012 in die Planung der neuen Haftanstalt Ueschterhaff mit ein und leitet seit 2015 deren Bau.

Als dritte geschlossene Haftanstalt soll "Ueschterhaff" ab 2023 bis zu 400 Häftlinge aufnehmen und somit das überbelegte Gefängnis in Schrassig entlasten. Seine Erfahrung im Bereich des Strafvollzugs und die Kenntnis des neuen Baus qualifizieren Schmit für diesen Posten, so das Justizministerium am Dienstag in einer Mitteilung.

