Jeder Tropfen ein Genuss

Anne Julie HEINTZ Nach 42 Jahren ist auf Nummer 54 in der Rue des Jardins in Esch Schluss. Odette und Albert Schmitt-Rommes schließen am 31. Dezember ihren Weinhandel, La Cave Rommes. Die gute Stube war ihr Lebenswerk, ihr langjähriges Zuhause. Der Abschied davon fällt dem Ehepaar schwer.

In den vergangenen 25 Jahren verging kein Tag, an dem Odette und Albert Schmitt-Rommes nicht in ihrem Weinhandel in Esch hinter der Ladentheke standen ...

