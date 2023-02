Nicht-Luxemburger dürfen mitbestimmen, wer Bürgermeister wird. Nur die wenigsten machen von diesem Recht Gebrauch.

Kommunalwahlen

Jeder neunte Ausländer hat sich in Wahllisten eingeschrieben

Seit dem Jahr 2022 haben auch nicht-luxemburgische Einwohner, die erst seit Kurzem im Großherzogtum leben, das Recht, an den Kommunalwahlen teilzunehmen. Bis dahin musste man mindestens fünf Jahre in Luxemburg niedergelassen sein, um an den Gemeindewahlen teilnehmen zu dürfen. Die anstehenden Wahlen sind die ersten, bei denen diese neue Regelung greift.

Da die in Luxemburg lebenden Ausländer in der Vergangenheit nicht immer Gebrauch dieses Rechts gemacht haben, hat das Ministerium für Familie, Integration und die Großregion die Sensibilisierungskampagne „Ich kann wählen“ gestartet. Ziel ist es, die nicht-luxemburgischen Einwohner über ihr Wahlrecht bei den Kommunalwahlen am 11. Juni zu informieren und sie auf die Notwendigkeit hinzuweisen, sich in die Wählerlisten eintragen zu lassen.

Ausländer sollten sich in Wählerlisten eintragen lassen

Wie das Ministerium nun mitteilte, hatten sich bis zum 31. Januar 11,7 Prozent der nicht-luxemburgischen Einwohner in die Wählerlisten eingetragen. Nur die wenigsten (rund zwei Prozent) der Personen, die weniger als fünf Jahre im Großherzogtum leben, haben dies bereits getan.

Am wahlfreudigsten sind Personen, die bereits länger in Luxemburg wohnen. So haben sich rund 37 Prozent derjenigen, die mehr als 30 Jahre im Großherzogtum leben, für die Teilnahme an den Kommunalwahlen angemeldet.

Die Niederländer sind am wahlfreudigsten

Fast jeder vierte niederländische Mitbürger war am 31. Januar eingeschrieben, damit sind die Niederländer prozentual am stärksten vertreten, gefolgt von den Dänen, Deutschen, Belgier und Portugiesen.

Das Ministerium für Familie teilt mit, dass noch Zeit ist, sich in die Wählerlisten einzutragen. Jeder Mitbürger ohne luxemburgischen Pass kann diesen Schritt noch bis zum 17. April tun.

