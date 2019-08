Jean-Pierre Welter: Ein Leben für den Hygienedienst

Obwohl Jean-Pierre Welter längst in Rente ist, besucht der 81-Jährige regelmäßig seine ehemalige Arbeitsstelle an der Route d'Arlon und arbeitet sogar noch.

Obwohl Jean-Pierre Welter längst in Rente ist, besucht der 81-Jährige regelmäßig seine ehemalige Arbeitsstelle an der Route d'Arlon und arbeitet sogar noch.

Jean-Pierre Welters Augen leuchten, als er die Räumlichkeiten des Service d'hygiène der Stadt Luxemburg betritt. Zielsicher geht der 81-Jährige in den Hallen an der Route d'Arlon umher, zeigt auf Maschinen und Geräte – und schwelgt in Erinnerungen. Er weiß einiges zu erzählen über die Dienststelle – hat er doch 38 Jahre dort gearbeitet.



Ein Rückblick: Es ist der 1 ...