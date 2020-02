2020 ist Abbé Jean-Pierre Reiners mit den Oktavpredigten beauftragt - er ist auch Zeremoniar des Erzbischofs und diözesaner Seelsorger der Ministranten.

Jean-Pierre Reiners wird Oktavprediger

2020 ist Abbé Jean-Pierre Reiners mit den Oktavpredigten beauftragt - er ist auch Zeremoniar des Erzbischofs und diözesaner Seelsorger der Ministranten.

(LW) - Das Leitwort der Muttergottesoktave vom 2. bis 17. Mai 2020 lautet: "Zesumme Kierch sinn" / "Faire Église ensemble".

Für die Oktavpredigten ist in diesem Jahr Abbé Jean Pierre Reiners verantwortlich. Reiners, Jahrgang 1973, wurde 1999 zum Priester geweiht. Nach seinen Kaplansjahren in Luxemburg-Bonneweg wurde er 2006 Pfarrer im Pfarrverband Mamerdall.

Jean-Pierre Reiners Foto: Archevêché de Luxembourg / SCP

Bei der Errichtung der neuen Pfarreien 2017 verblieb er in seiner Seelsorgeeinheit und wurde Pfarrmoderator in der neuen Pfarrei "Mamerdall Saint-Christophe". Zusätzlich zu seinen pfarrlichen Aufgaben ist er Zeremoniar des Erzbischofs, diözesaner Seelsorger der Ministranten, Mitverantwortlicher in der Berufungspastoral und Präses der "Grands-Clercs de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg".

In den Oktavpredigten des Jubiläumsjahres der Diözese werden mit Hilfe der verschiedenen Wappensprüche der Diözesanbischöfe der vergangenen 150 Jahre die Situation von Kirche und Gesellschaft in Luxemburg beleuchtet und die gemeinsame Verantwortung aller Getauften für den Aufbau der Kirche, die Ausbreitung des Gottesreiches und die Weitergabe des Glaubens an die zukünftige Generation herausgearbeitet.

Das komplette Programm der Oktave 2020 ist jetzt online auf www.cathol.lu/oktav