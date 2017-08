(L.E.) - Kindergeschrei und das Plätschern von Wasser ist zu vernehmen. Ein Kind in Badehose läuft über das Pflaster des Escher Rathausplatzes. Escher Rathausplatz?



Ja, in der Tat, was hier beginnt wie eine Reportage über ein Freiluftbad im Ösling, handelt in Wahrheit von der „Grousser Plaz“, wie sie noch heute von einigen alteingesessenen Eschern genannt wird ...