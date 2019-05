"D'Madamm huet kee Respekt. Lëtzebuerg huet besser Politiker verdingt": Beim Nationalkongress des Jägerverbands in Ettelbrück wurde am Sonntag scharf geschossen.

Jagdverbandpräsident: "Dieschbourg hat keinen Respekt"

John LAMBERTY "D'Madamm huet kee Respekt. Lëtzebuerg huet besser Politiker verdingt": Beim Nationalkongress des Jägerverbands in Ettelbrück wurde am Sonntag scharf geschossen.

Dass angesichts der Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest und die anstehende Neuaufteilung der Jagdlose für kontroverse Debatten beim Nationalkongress des Luxemburger Jägerverbands FSHCL gesorgt sein würde, davon musste man am Sonntagmorgen wohl vorab schon ausgehen. Am Ende kochten die Emotionen in der Ettelbrücker Deichhalle bei FSHCL-Präsident Georges Jacobs dann allerdings vollends hoch.



"D'Madamm huet kee Respekt. Lëtzebuerg huet besser Politiker verdingt. Ech schumme mech fir verschidden Aussoen, déi Dir virdrun hei gemaacht huet", ließ Jacobs die neben ihm sitzende Umweltministerin Carole Dieschbourg unverblümt wissen, nachdem diese ihre Ansprache beendet hatte.

Frontalangriff mit Vorgeschichte



Auslöser des Frontalangriffs ist offenbar ein persönlicher Konflikt zwischen beiden Protagonisten. So hatte Jacobs sich zuvor schwer enttäuscht über die Art und Weise gezeigt, wie die Ressortministerin ihm - nur Tage vor dem Antrittsdatum - mit sofortiger Wirkung die seit sechs Jahren erfüllte Rolle als Kursbeauftragter im Rahmen der Jagdexamen entzogen hatte. "Dies ohne jeden Dank und ohne jede Erklärung", so Jacobs. Letztere sei ihm erst sechs Wochen später nachgeliefert worden: Er verfüge nicht über die angemessenen Kompetenzen und die Regierung habe den Wunsch, mehr Frauen bei der Jungjägerausbildung einzubinden.

Carole Dieschbourg selbst erklärte in der Folge am Rednerpult, sie habe im Sinne einer bestmöglichen Jungjägerausbildung zwei Dossiers im Hinblick auf besagten Kursauftrag geprüft und schließlich eine Entscheidung getroffen. Diese habe sie Jacobs mitgeteilt, nachdem sie nach der Regierungsbildung wieder offiziell ihr Ministeramt innehatte. Sie habe dies nicht im politischen Vakuum und "faisant fonction" tun wollen. Eine Erklärung, die Jacobs aber offenbar endgültig zur Weißglut trieb.

"Verstand vor Emotion"



Dabei hatte der FSHCL-Vorsitzende zuvor noch während seiner offiziellen Ansprache dafür geworben, Verstand und Besonnenheit über Emotionen zu stellen - dies allerdings mit Blick auf die Jagd. In einer Gesellschaft, die sich zusehends von der Natur entferne und die Tiere immer stärker vermenschliche, werde die Jagd mittlerweile in beängstigendem Maße diskriminiert, diffamiert und teils gar offen angefeindet.

Die Ettelbrücker Deichhalle war zum Nationalkongress der FSHCL am Sonntag gut gefüllt. Angesichts der Schweinepestgefahr und der Neuordnung der Jagdlose gab es genügend Diskussionsstoff. Foto: John Lamberty

Dies im gesellschaftlichen Diskurs, in den Medien und allen voran auch in der Politik. Grüne Ideologen machten sich die emotionsgetragene Abneigung gegen die Jagd zunutze, um auf die Jäger einzudreschen - dies, um ihr Profil zu schärfen und von der eigenen Politik abzulenken, die in anderen Bereichen alles andere als grün sei. Ob im Conseil supérieur de la chasse, in der Task Force zur Bekämpfung der Schweinepest oder bei der Neueinteilung der Jagdlose: Überall werde die Fachkenntnis und der Erfahrungsschatz der Jägerschaft so bewusst ignoriert und an den Rand gedrängt.

Jacobs: "Jäger werden diskriminiert"



Jacobs rief die FSHCL-Mitglieder denn auch auf, den Anfeindungen proaktiv entgegenzuwirken, indem man sich stolz zur Jagd bekenne, die Politik auffordere, gegen die öffentliche Diskriminierung der Jäger vorzugehen und sich durch eine vorbildliche Erfüllung der gesellschaftlichen Aufgaben der Jagd auszeichne.

Agrarminister Romain Schneider stärkte der FSHCL in diesem Sinne ausdrücklich den Rücken, verteidigte allerdings das Vorgehen der Regierung in Sachen Schweinepest. Erst jüngst sei Luxemburg von einem Experten der EU-Kommission ausdrücklich für seine Reaktion auf die Schweinepestgefahr gelobt worden. Die eingeleiteten Schutzmaßnahmen seien demnach richtig und auch zum richtigen Zeitpunkt getroffen worden.

Umweltministerin Carole Dieschbourg warb ihrerseits allgemein für einen respektvollen Umgang miteinander und erklärte, dass sie sich im Sinne des Naturschutzes durchaus eine gute Kooperation mit der Jägerschaft wünsche. In einer Gesellschaft mit vielen divergierenden Meinungen müsse die Jagd in der Tat um ihre Akzeptanz ringen. Es gelte dabei aber - ebenso wie in der Zusammenarbeit zwischen FSCHL und Regierung - Gemeinsamkeiten zu suchen statt immer nur das Trennende zu betonen. Zumindest am Sonntag blieb dies ein frommer Wunsch...