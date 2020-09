Jagdunfall in Fentingen: Vier Jahre und ein Urteil später

Am 24. September 2016 wird in Fentingen eine Frau von einer Kugel getroffen. Vier Jahre später herrscht Klarheit: Es handelte sich um einen Unfall, ausgelöst durch fahrlässiges Handeln.

(SH) - Ein sonniger Spätsommernachmittag hat für eine Frau am 24. September 2016 – vor exakt vier Jahren – böse Folgen. Die Frau befindet sich am späten Nachmittag in Fentingen bei Bekannten auf der Terrasse, will noch mit ihnen auf das lokale Oktoberfest. Doch dann vernimmt sie plötzlich ein Pfeifen. Erst später erklären die Sanitäter der schwer verletzten Frau, dass sie von einer Kugel im Gesicht getroffen wurde.

Für die Frau beginnt ein langer Leidensweg ...