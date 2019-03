Nachdem ein mit der afrikanischen Wildschweinpest infiziertes Tier nur knapp drei Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt entdeckt wurde, werden jetzt verschärfte Maßnahmen umgesetzt.

Jagd bleibt wegen Schweinepest ausnahmsweise geöffnet

Jacques GANSER Nachdem ein mit der afrikanischen Wildschweinpest infiziertes Tier nur knapp drei Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt entdeckt wurde, werden jetzt verschärfte Maßnahmen umgesetzt.

Weil die afrikanische Schweinepest sich weiter Richtung Luxemburg bewegt, hat die sogenannte Taskforce, bestehend aus Vertretern des Landwirtschafts- und des Umweltministeriums, am 15. Februar bereits weitergehende Maßnahmen beschlossen.

So wird die Jagd innerhalb der Sicherheitszone im Südwesten des Landes ausnahmsweise bis zum 15. April verlängert. Die Zäune, welche die Autobahnen vor Wild schützen, sollen überprüft werden. Dort, wo es notwendig ist, um ein Ausbreiten der Krankheit zu verhindern, sollen unter Leitung der Straßenbauverwaltung neue Zäune angebracht werden. Jeder Wildschweinkadaver soll zudem weiterhin auf eventuellen Virusbefall untersucht werden.



Afrikanische Schweinepest im Anmarsch Das für Haus- und Wildschweine tödliche Virus scheint nicht aufzuhalten zu sein. Nun gab es einen positiven Befund direkt an der Grenze zu Luxemburg.

Die Schweinezüchter wurden außerdem per Schreiben auf die notwendigen sanitären und hygienischen Maßnahmen hingewiesen. So soll ein Befall der Hausschweine verhindert werden. Am Montagabend veranstaltet die Naturverwaltung zudem eine Informationsversammlung im Naturzentrum Ellergronn in Esch. Im Beisein von belgischen Experten soll ein Erfahrungsaustausch stattfinden, der sich speziell an die Jägerschaft richtet.