Einwohnerin aus Kehlen von Fuchs gebissen

Jean-Philippe SCHMIT Am frühen Freitag wurde eine Frau aus Kehlen auf ihrer Terrasse von einem wilden Tier gebissen.

Am Freitag kurz vor 7 Uhr wurde in Kehlen eine Frau auf der Terrasse in ihrem Garten von einem Tier gebissen. „Ich saß auf einem Gartenstuhl, trank meinen Kaffee und beschäftigte mich mit meinem Handy“, so Caroline Van Langendonck. Als sie in das Verfassen von Nachrichten vertieft war, bemerkte sie, dass auf einmal etwas von der Seite auf sie zugeschossen kam.

„Und schon spürte ich, dass da Zähne in meinem Bein sind.“ Foto: Caroline Van Langendonck

„Mir ist der Fuchs erst aufgefallen, als er sich bis auf 30 Zentimeter genähert hatte“, berichtet Caroline Van Langendonck. „Und schon spürte ich, dass da Zähne in meinem Bein sind.“ Caroline Van Langendonck wurde von einem Fuchs gebissen, da ist sie sich sicher.

Festgebissen hat sich das Tier jedoch nicht. Nachdem es seine Zähne in die Wade gerammt hatte, ist es wieder weggelaufen. „Ich konnte noch den flauschigen Schwanz erkennen.“ Die Attacke hat nur wenige Augenblicke gedauert, das Tier habe dabei keine Geräusche von sich gegeben und sei auch zu keinem Moment bedroht oder in die Enge gedrängt worden.

„Auf einmal hörte ich ein furchtbares Kreischen und bin sofort in den Garten gelaufen“, schildert Joel Adam, der Ehemann. „Ich wurde gebissen“, schrie seine Frau. Zu dem Moment war der Fuchs schon geflüchtet. Als erste Maßnahme desinfizierte Caroline Van Langendonck sofort die Wunde. „Dann haben wir den Notruf angerufen und sind sofort in die Notaufnahme gefahren.“ Die Frage, die sich nun jeder stellt, lautet: „Besteht Tollwutgefahr?“

Foto: Caroline Langendonck

Im Krankenhaus hat man sich sofort um das Paar aus Kehlen gekümmert. „Die Genehmigung für die Tollwutimpfung wurde sofort ausgestellt“, sagt die Patientin. Die erste Dosis der lebensrettenden Impfung wurde der Frau schon verabreicht, drei weitere stehen noch an. Die Wunde an sich wurde nicht behandelt. „Es musste nicht genäht werden“, fügt Van Langendonck bei. Es habe auch nicht viel geblutet.

